„Ako bude glasanja, to otvara mnoga druga pitanja…“

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je velika verovatnoća da će 14. novembra biti održana sednica SB UN na kojoj će se govoriti o temi Kosova i Metohije, osim ukoliko Velika Britanija ili neka druga zapadna zemlja ne zatraži glasanje i na tom glasanju dobije većinu glasova

Ministar, međutim, ukazuje da bi to onda otvorilo mnoga druga pitanja u samom Savetu Bezbednosti, jer se to nikada do sada nije desilo, a i pitanje je da li bi imali većinu za takav predlog.

On je objasnio da je praksa u SB UN takva da predsedavajući za taj mesec, koji se mesečno menja, predloži preliminarni dnevni red za taj mesec, te da se uglavnom nikada nije desilo da bude glasanje o dnevnom redu, čak ni kada su se Rusija i Kina protivile stavu Britanije da ne stavi Kosovo i Metohiju na dnevni red sednice SB UN.

“Rusija i Kina nisu tražile glasanje upravo da ne bi uvodile presedane, jer bi onda gotovo svakog meseca morali da glasaju, ne samo o Srbiji, nego o mnogim drugim temama, koje po jednima treba, a po drugima ne treba da bude tema SB”, kazao je ministar.

Dačić je novinarima u Skupštini rekao i da će se sve znati danas, sutra ili u ponedeljak, kada definitivno bude predstavljen dnevni red te sednice.

(Tanjug)