Albahari (PSG): Poseta Lavrova Srbiji u ovom trenutku može da donese više štete nego koristi

Član predsedništva Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Natan Albahari izjavio je danas da najavljena poseta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji „u ovom trenutku može da donese više štete nego koristi“.

„Ne znači da ne treba da imamo odnose sa Rusijom, ali kada Rusija ubija civile, a ne vidimo kraj rata, Lavrovu nije mestu u Beogradu, time bi Srbija dala pogrešan signal našim saveznicima sa Zapada i EU i dodatno zbunila javnost u Srbiji. Mi smo glasali sa sve rezolucije u UN, nismo se još uskladili sa restriktivnim merama i sankcijama Rusiji i sada odjednom nam dolazi ministar, neprihvatljivo je da ugostimo agresora koji je započeo rat“, rekao je Albahari za televiziju N1.

On dodaje da je ta poseta nastavak razgovora Aleksandra Vučića i Vladimira Putina i da je „simbolična“.

„Učestvovaće na prijemu povodom Dana Rusije, to je loša poruka i slika Evropi pre dolaska (nemačkog) kancelara (Olafa) Šolca, pitanje je da li je Vučiću rečeno da Lavrov dolazi ili je to dogovoreno mnogo pre. Čini mi da se da poseta Lavrova ne odgovara Vučiću, možda mu je rečeno da Lavrov dolazi i da to tera Srbiju da se opredeli, mi ćemo morati da se opredelimo“, kazao je Albahari.

Albahari, koji je i sekretar PSG zadužen za spoljnju politiku, je rekao da će, ako se opredelimo za Rusiju, „Srbija bankrotirati kao država“.

„Iz diplomatskih krugova možemo da čujemo da je vreme već isteklo i da time što Srbija nije uvela sankcije da smo se jasno opredeili, to bi bile jako loše vesti ako dolaze iz Pariza, Brsiela, to bi bilo katastrofalno za Srbiju“, kazao je Albahari.

Komentarišući eventualne sankcije, Albahari kaže da one ekonomski ne bi pogodile ni Rusiju ni Srbiju, već da bi predstavljale neku vrstu simbolike.

„Naša trgovina sa Rusijom je oko dve milijarde, većinom nafta i gas, a sa Evropskom unijom oko 30 milijardi. Što se tiče gasa, možemo da vidimo da i ostale zemlje EU kao što su Nemačka i Italija još uvek dobijaju gas, on teče. I za Srbiju, kada Srbija krene da implementira paket sankcija, gas će nastaviti da teče, mislim da tu ne bi trebalo da ima straha da će da ga zavrnu, može da bude veća cena gasa, Aleksandar Vučić je rekao da je obezbedio povoljnu cenu gasa, ali mi ne znamo tu cenu“, zaključio je Natan Albahari.

(Beta)

