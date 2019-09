Albanski „spavači“ okupiraju države u regionu (video)

Apelacioni sud u Skoplju potvrdio je presudu Osnovnog suda članovima takozvane „Kumanovske grupe“, koja je u naselju Divo 2015. godine napala makedonske policijske snage.

Grupu je predvodio Sulejman Osmani, bivši pripadnik tzv. OVK, koji je pobegao tokom hapšenja, a ostali članovi grupe osuđeni su za terorizam i terorističko organizovanje. Ni Osmani, ni ostali iz ove terorističke grupe nisu negirali da im je cilj napada bio „stvaranje albanskog entiteta u Makedoniji“.

Koliko je ta presuda u stvari potvrda da još postoje organizovane terorističke albanske grupe, koje predvode bivši pripadnici OVK? Da li sve to treba da bude neka vrsta upozorenje Evropi?

Zapad zna, ali ćuti

Božidar Spasić, dugogodišnji operativac Službe državne sigurnosti SFRJ, koji je radio u Upravi za borbu protiv terorizma, za Sputnjik kaže da su zapadne službe svesne činjenice da još postoje takozvani džepovi bivše OVK, ali da ne preduzimaju ništa.

„Činjenica je da je posle ’gašenja‘ OVK nakon okupacije Kosova i Metohije zadržano više od 30 odsto oružja i opreme ove terorističke grupe, uz mobilne formacijske jedinice koje predvode, da ih tako nazovemo, bivši pripadnici OVK, koji su i dalje aktivni. Malo je, međutim, poznato da ta njihova ’mobilnost‘ ne potiče sa Kosova i Metohije već iz zapadne Makedonije, i smatra se da je Tetovo trenutno jedan od centara komandovanja OVK grupama“, objašnjava naš sagovornik.

U tom kontekstu, Tetovo se smatra jednim od glavnih gradova buduće „velike Albanije“. Spasić kaže da u ovom gradu i uopšte u zapadnoj Makedoniji u bukvalnom smislu reči ne postoji više od četiri ili pet makedonskih policajaca, a sve ostale funkcije obavljaju Albanci.

„Tamo je preuzeta vlast, i opštinska i regionalna, i cilj je bio da se takozvanim ’Kumanovskim ustankom‘ koji je zapravo bio pokušaj kontrarevolucije i ne samo rušenja sistema vlasti u Makedoniji, već i njegovog zauzimanja. Tako bi se zapadna Makedonija povezala preko Kumanova i Kosova i Metohije tako da Albanci u potpunosti blokiraju granicu sa Srbijom“, ističe Spasić.

Bez obzira na političku situaciju u Makedoniji, njihove vlasti nikako nisu mogle da izbegnu procesiranje ove grupe jer je u tim sukobima poginulo i više desetina makedonskih specijalaca i policajaca, prema nezvaničnim informacijama, iako se zvanično taj broj svodi na osmoro.

„Apsolutno je bilo nemoguće da se taj pokušaj zataška i svede na nivo incidenta, kako se to obično završi u Makedoniji ili u državama regiona. Ono što mi možemo da tvrdimo sa sigurnošću jeste da postoje i dalje džepovi terorističkih grupacija OVK, koji su raspoređeni u zapadanoj Makedoniji, na Kosovu i Metohiji… Prema nekim informacijama, jedan deo ovih grupa se nalazi i u delovima Crne Gore, koja je potpuno pokrivena albanskim življem, posebno duž Ulcinja i na granici sa Kosovom. Oni imaju i oružje i municiju, a ono što posebno treba da nas zabrine jeste pojava džihadista u njihovim redovima“, napominje Spasić.

Džihadisti kao pomoć OVK

Prema njegovim rečima, oni se ne nalaze samo na Kosovu, gde ih ima mnogo više nego što se zvanično prikazuje, već su stacionirani i u Makedoniji, gde dolaze pre svega iz Bosne i Hercegovine, računajući na to da je Kosovo žarište koje može da im koristi, jer oni naplaćuju svoje usluge.

„Malo se zna da se u okviru takozvane ’zelene transverzale‘ pojavljju pripadnici OVK i u dolini Preševa. Ovome treba dodati da se u izbornom štabu Ramuša Haradinaja nalazi i Sulejman Ugljanin, idejni tvorac nekakvog nezavisnog Sandžaka, koji bi on rado povezao sa Kosovom i Metohijom i tako zaokružio ’zelenu transverzalu‘ sve do Sarajeva. To je stari plan, ali i dalje aktuelan“, zaključuje naš sagovornik.

Po njegovim rečima, sve ovo je dobro poznato obaveštajnim službama Zapada, ali one očigledno ili neće ili ne mogu da preduzmu ništa tim povodom. Presuda makedonskog suda jeste neki vid potvrde da OVK i dalje živi, ali, zaključuje Spasić, to očito nije dovoljno da se Zapad zabrine.

U napadima u Kumanovu između 9. i 10. maja 2015. naoružana grupa Albanaca sa oznakama OVK upala je u naselje Divo u Kumanovu i sukobila se sa pripadnicima policijskih snaga Makedonije. Tada su poginule 22 osobe, a u naselju u kom se nalaze samo privatne kuće zdanja su bila izrešetana ili skroz srušena. Ovo je bio prvi put da su OVK teroristi od pobune 2001. godine i posle rata na Kosovu i Metohiji otvoreno istupili i preuzeli odgovornost za napad. Sudski proces počeo je u februaru 2016. godine.

(Brankica Ristić, Sputnjik)