Aleksandar Ivanović: Znali smo da je Oliveru nameštena lažna optužnica

Bratanac Olivera Ivanovića, advokat Aleksandar Ivanović rekao je danas da izjava bivšeg sudije Euleksa Malkoma Simonsa, iz koje se zaključuje da je Oliveru nameštena lažna optužnica za ratne zločine, ovih dana jeste medijska vest, ali da to nije nikakva novina za porodicu.

Ivanović je agenciji Beta kazao da je porodica od prvog trenutka znala da je to sve bila nameštena igra kako bi se Oliver eliminisao iz političkog života.

Oliver Ivanović je uhapšen u januaru 2.014 godine zbog sumnje da je počinio ratni zločin. Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici je osudjen na devet godina zatvora. Oslobodjen je posle tri godine.

Bivši sudija misije Euleksa Malkolm Simons je u Skupštini Kosova kazao da se od te misije tražilo da sa političke scene ukloni neke ljude koji su opisani kao „krupne ribe“, i u tom kontekstu je pomenuo i srpskog političara Olivera Ivanovića.

Advokat Ivanović kaže da je taj postupak bio jedna vrlo loše režirana i na brzinu sklopljena predstava sa mnogo apsurdnih momenata.

„Možda tu lošu režiju najbolje oslikavaju trenuci kada tužilaštvo za svedoke dovodi Oliverove komšije Albance, ljude s nekim ličnim tragedijama, s ciljem da optuže i Olivera dovedu u vezu s nekim užasnim stvarima, a oni umesto toga zamole sudiju da im dozvoli da pridju Oliveru da ga zagrle, jer ga dugo nisu videli“, podsetio je Ivanović.

Po njegovim rečima, ceo postupak je završen bizarnom presudom kojom je Oliver osudjen na devet godina zatvora.

„Sudijsko veće je znalo u čemu učestvuju, bili su pod pritiskom, pa su na kraju ispunili zadatak, osudili su ga na devet godina ali su presudu tako napisali da je bilo jasno da će je oboriti svaki student sa prve godine Pravnog fakulteta. To se i desilo“, rekao je Ivanović.

Dodao je da je Oliver dokazao da je častan čovek uvek i da nema čega da se stidi.

„Na veliku žalost porodice, Oliver nije odustao od bavljenja politikom, nastavio je sa svojom borbom tamo gde je stao. Ta politika i to što je uvek mislio svojom, a ne tudjom glavom, mu je u životu donela samo loše stvari i probleme. Medjutim on je na to gledao kao na obavezu časnih ljudi da se bore za svoj grad i za svoju zemlju“, istakao je Ivanović.

Naveo je da je Olivera Ivanovića taj motiv vodio i kada je pre 22 godine organizovao odbranu Severne Mitrovice od nasilnog pokušaja Albanaca da proteraju Srbe.

„Ali ga je isti motiv vodio i kada je shvatio da se Srbi više ne plaše Albanaca u toj meri, koliko se plaše srpskih kriminalaca koji su počeli da strahom kontrolišu tokove života na tom prostoru. Bio je odlučan da se svom silinom bori za uspostavljanje normalnog života u gradu u kome je proveo ceo svoj život“, naglasio je bratanac Olivera Ivanovića.

Na kraju ga je neko, dodao je on, u toj borbi zaustavio tako što mu je pucao u ledja, a tri i po godine nakon tog tragičnog čina ne znamo ko je pucao i po čijem nalogu.

„Jedno je sigurno, ovolika pažnja javnosti i nakon toliko vremena govori da se taj neko preračunao kada je pomislio da će Oliver biti jedno u nizu nerešenih ubistava u Mitrovici, i da će se sve brzo zaboraviti“, ocenio je Ivanović.

Kazao je da je ubedjen da snimci i dokazi postoje.

„To je prostor od svega par ulica premrežen velikim brojem kamera i nemoguće je da nema snimaka. Naprotiv, na toj teritoriji ne može ni komarac da proleti nezapaženo, a ne da neko sprovede profesionalno ubistvo“, rekao je on.

Po njegovim rečima više je nego očigledno da u ovom trenutku nema političke spremnosti da se ovo ubistvo reši.

„Ali jedno je sigurno, menjaće se političke prilike, pa samim tim i spremnost da se odgovorni privedu pravdi. Obaveza porodice je da se to nikada ne zaboravi, borićemo se da istina izadje na videlo kad tad i da ogovorni za Oliverovo ubistvo odgovaraju u skladu sa zakonom“, zaključio je advokat Aleksandar Ivanović u razgovoru za Betu.

Oliver Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine u Severnoj Mitrovici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tada izjavio da će država Srbija u roku od sedam dana otkriti sve detalje vezane za ubistvo Ivanovića.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.