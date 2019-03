Aleksandra Jerkov: Današnji režim u Srbiji štiti prevarante

Republička poslanica Aleksandra Jerkov izjavila je večeras na protestu „Jedan od pet miliona“ u Novom Sadu, da režim u Srbiji pruža zaštitu isključivo ljudima koji „pokušavaju da prevare i obmanu sistem“, a ne štiti one koji su pošteni i pokušavaju da žive isključivo od svog rada i zalaganja.

Jerkov je kazala da „oni ne daju Gašiće, Lončare, Jutke, Simonoviće, Stefanoviće, Maje i Zorane“ i da ne daju ljude koji „pokušavaju da prevare sistem“.

„U njihovom sistemu i režimu to su ljudi koji isključivo imaju zaštitu“, ocenila je Jerkov.

Ona je kazala da je nekažnjivost u Srbiji poprimila opasne razmere, ukazujući na slučaj novinara portala Žig info Milana Jovanovića, jer niko nije kažnjen za paljenje njegove kuće nakon što je kritički pisao o aktuelnoj vlasti.

„Ako ovo sa Milanom prodje i (predsednik opštine Grocka) Simonović još jedan dan provede, a da ne odgovara za to što je učinio, onda se to sutra može desiti svakome od nas, vašoj deci, kolegama, porodici, prijateljima. Moramo da kažemo: no pasaran“, rekla je Jerkov i dodala da „Novi Sad neće dati ni Milana, niti bilo kog poštenog čoveka u Srbiji“.

Ona je poručila da gradjani ne smeju dozvoliti dalje uništavanje Novog Sada, od onih koji bi da „ruše SPENS, stadion Vojvodine, koji rasprodaju gradjevinsko zemljište partnerima iz drugih država i poklanjaju vojvodjansko poljoprivredno zemljište svojim poslovnim partnerima“.

„Mi ćemo odbraniti Novi Sad i Vojvodinu, a dok ne pobedimo, nećemo se skloniti odavde. U proteklih nekoliko dana mnogo smo slušali o tome ko smo i šta smo mi iz Vojvodine. Ipak je svakome jasno koliko je Vojvodina lojalna Srbiji i zbog toga ne treba niko nama da priča ko smo i šta smo, niti mi treba nekome da se pravdamo“, dodala je Jerkov.

Novinar Milan Jovanović iz Grocke, kojem je nedavno zapaljena kuća, poručio je da će „istim žarom nastaviti da se bavi svojim poslom“, ali da očekuje i „mlade ljude da se uključe u borbu“.

„Ja ću još više da radim, iako me gaze godine, ali očekujem da mi se i vi mladi pridružite u tome da izaberemo pravu vlast i prave ljude na prave funkcije“, kazao je Jovanović.

Okupljeni gradjani su nakon Jovanovićevog govora dugo skandirali „Ne daj se, Milane“.

Studentkinja novosadskog Filozofskog fakulteta Saška Radujkov poručila je da će mladi i studenti svakog petka dolaziti na proteste, sve dok se ne stvore uslovi da studenti koji su marljivim radom zaslužili svoje diplome ne budu ponovo poštovani u Srbiji.

„Sve nas koji polažemo ispite da bismo postali uzorni i korisni članovi ovog društva ne poštuju, već daju poslove ljudima koji su kupili diplome, a naše profesore nazivaju neozbiljnim imenima“, rekla je Radujkov.

Predstavnica Inicijative „Mame su zakon“ Ivana Tanasijević rekla je da svaka trudnica i majka ima pravo na posebnu zaštitu i dodala da to pravo po ustavu treba da im bude garantovano bez obzira na njihov radni status.

„Bez obzira da li su zaposlene ili ne one to pravo imaju. Uvodjenjem uslova da majka mora biti u radnom odnosu da bi ostvarila ova prava, direktno se krši Ustav Srbije“, kazala je Tanasijević i upitala „da li je to zlatno doba o kojem vlast danas govori“.

Na Pozorišnom trgu pristalice vojvodjanske autonomije donele su nekoliko desetina zastava Vojvodine, a na čelu kolone koja je došla na trg bila je velika zastava te pokrajine.

Druga grupa demonstranata donela je veliku zastavu Srbije, koja inače dominira protestima u Novom Sadu, i dvadesetak manjih. Te dve grupe gradjana bile su odvojene, a incidenata nije bilo.

Nakon završenih govora na Pozorišnom trgu, gradjani sa vojvodjanskim zastavama su otišli sa protesta, dok su ostali demonstranti produžili do obližnje Gradske kuće, gde su održali „Pet minuta buke“, uz muziku sa razglasa na kamionu, pištaljke i vuvuzele.

Protestna kolona se sa Trga slobode ispred Gradske kuće potom uputila u šetnju centralnim gradskim ulicama, do tržnog centra „Promenada“, čiju su izgradnju pratile brojne afere.

(Beta)