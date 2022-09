Aleksić: Albanci i Srpska lista zajedno rade na iseljavanju Srba sa Kosova i Metohije

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da Albanci na Kosovu i Metohiji zajedno sa Srpskom listom rade na iseljavanju Srba jer kosovskog problema „neće biti kada tamo više ne bude Srba“, i da je to politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Gubimo u pregovorima sa Albancima jer je Vučić umislio da sve zna. Ljudi koji se bave Kosovom i Metohijom u ime EU i SAD videli su da je vlast u Beogradu spremna na sve ustupke koji vode samostalnosti Kosova i Metohije. Šta su Srbija i njeni gradjani na Kosovu i Metohiji dobili za 10 godina briselskog dijaloga? Ništa. Vučić je 2018. godine rekao da ne da Gazivode. Gde su sada Gazivode“, rekao je Aleksić za TV Nova S.

Kako je saopštila Narodna stranka Aleksić je ocenio da je rezultat takve politike da je danas Ana Brnabić predsednica Vlade Srbije – koja je suverena država, stavila nalepnicu preko grba svoje države na registarskoj tablici automobila kojim je otišla na Kosovo i Metohiju.

„To je velika sramota. Ljudi koji su nas doveli do ivice provalije teško da mogu da nas vrate nazad. Zato je sada suštinski važno da se suštinski promene i unutrašnja i spoljna politika Srbije, a to ne možemo očekivati dok je ovaj režim na vlasti“, naveo je on.

Aleksić je rekao da je poseta Ane Brnabić Kosovu i Metohiji „slika i prilika razvlašćivanja“ Srbije na severu pokrajine u poslednjih deset godina, od potpisivanja briselskih sporazuma do formiranja Srpske liste koja je ušla u kosovske institucije.

„Poseta Ane Brnabić je izgledala kao da je otišla u drugu državu. Sačekali su je predstavnici institucija samoproglašenog Kosova, odnosno Srpske liste. Zašto je nije sačekao načelnik okruga“, upitao je Aleksić.

On je podsetio da je prošle nedelje sa poslanicima Narodne stranke boravio na severu i jugu Kosova i Metohije, i dodao da Srbi na jugu „žive u zarobljeništvu“ bez elementarnih ljudskih prava i „trpe pritiske i Albanaca i Srpske liste“.

Šef poslaničke grupe Narodne stranke najavio je da će ta stranka sutra predstaviti platformu za pregovore o Kosovu i Metohiji od 10 tačaka.

„Pozvaćemo sve političke činioce, kao i one van politike, na nacionalno jedinstvo oko ključnih pitanja koja se tiču državnosti Srbije, poštovanja teritorijalnog integriteta i medjunarodnih akata“, rekao je Aleksić.

On je dodao da će Narodna stranka predložiti da Skupština Srbije usvoji platformu na posebnoj sednici o Kosovu i Metohiji.

„Mi ne želimo da udjemo u svadju i raspravu nego da na ozbiljan način pristupimo najvažnijem pitanju sa kojim se Srbija trenutno suočava i da dođemo dogovora. Voleo bih da i poslanici vladajućih i opozicionih stranaka pročitaju našu platformu i daju svoje predloge kako bismo u skupštinsku raspravu ušli na ozbiljan način“, rekao je Aleksić.

Upitan o Evroprajdu, Aleksić je odgovorio da bi u Srbiji trebalo organizovati „paradu za promenu vlasti, jer je vlast generator svih problema“.

(Beta)

