Aleksić: Alternativa dogovoru o izbornim uslovima su nemiri i protesti

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da izbore ne bi trebalo ni održavati ako se ne budu stekli uslovi da budu fer, ali je ocenio da će „režim biti voljan za dogovor“ u predstojećem medjustranačkom dijalogu uz posredovanje Evropske unije.

„Verujem da će režim biti voljan za dogovor, jer su alternativa dogovoru i normalnim izborima nemiri, protesti i problemi. Opozicija koja je bojkotovala izbore traži samo ono što je tekovina u svim demokratskim državama – elementarne medijske slobode i fer izborni proces bez pritisaka i kupovine glasova. Tražimo poštovanje i sprovođenje zakona i mogućnost da ljudi slobodno iskažu svoje političko opredeljenje na izborima“, rekao je Aleksić, u Fejsbuk intervjuu listu Danas, prenela je NS.

Upitan o odluci dela opozicije da više ne bojkotuje „režimske medije“, Aleksić je odgovorio da „ne bi gostovao na televiziji Pink, jer smatra da to nije medij, nego Vučićevo propagandno glasilo“.

„Smatram da niko ko iskreno želi da se bori protiv Vučića ne bi trebalo da na bilo koji način legitimizuje Pink. Pinku je odavno trebalo da bude oduzeta nacionalna frekvencija, jer svakog dana zloupotrebljava i krši zakon“, rekao je Aleksić.

Aleksić je dodao da će se uvek odazvati pozivu da gostuje na Radio-televiziji Srbije (RTS), koju plaćaju svi gradjani, i da bi na RTS-u rado govorio o „Jovanjici“.

„‘Jovanjica’ medjutim, nikada nije bila tema za RTS, osim kada su javili da je predsednikov brat Andrej Vučić prvostepeno dobio tužbu protiv mene, a prethodno nisu preneli nijednu moju izjavu o tom slučaju. Nacionalna televizija se nije bavila ‘Jovanjicom'“, rekao je Aleksić.

On je istako da je EU“odlučila da više ne ćuti“ o korupciji i kriminalu u Srbiji, čiji su generatori u vrhu vlasti, što pokazuje i usvajanje amandmana Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta na izveštaj o Srbiji, kojim se traži da do kraja budu razrešene afere „Jovanjica“, „Krušik“ i „Telekom“ i da se dođe do pravde u slučaju „Savamala“.

„Srbijom upravlja kriminalni klan i to vide i Evropa i svet. Očekujem da će se o tome i te kako govoriti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić drži lekcije i nama i Evropljanima o ‘Jovanjici’’ ali nije rekao zašto je vlasnika tog dobra Predraga Koluviju, optuženog za najveću proizvodnju marihuane u Evropi, vodio po evropskim sajmovima niti zašto su se funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) družili sa Koluvijom“, rekao je Aleksić.

„Tek ćemo slušati o ‘Jovanjici’, doći ćemo i do političkih nalogodavaca iz vrha vlasti. Čućemo nova saznanja kada bude stupila na snagu optužnica u predmetu ‘Jovanjica 2’’ kojom su obuhvaćeni službenici BIA, MUP i VOA, koji su štitili Koluviju. Neka Vučić pita Bratislava Gašića, Dijanu Hrkalović i Nebojšu Stefanovića šta su radili službenici BIA i MUP na ‘Jovanjici’ i ko im je dao nalog da budu tamo“, naveo je Aleksić.

(Beta)

