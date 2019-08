Aleksić: Javni poziv za Moravski koridor je farsa, poništiti ceo proces

Prvi potpredsednik Narodne stranke i narodni poslanik Miroslav Aleksić izjavio je da je „farsa o izboru strateškog partnera“ za izgradnju Moravskog koridora danas dostiže vrhunac otvaranjem ponuda.

„Cela procedura je netransparentna, jer je tender namešten za kompaniju Behtel sa kojom je ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala Memorandum o razumevanju“, naveo je Aleksić u pisanoj izjavi.

On je podsetio da Mihajlović nikada nije odgovorila na pitanje zašto je cena izgradnje Moravskog koridora porasla za 300 miliona evra, iako je on to pitanje više puta postavljao i u Skupštini Srbije.

„Režim Aleksandra Vučića će za izgradnju Moravskog koridora gradjane Srbije zadužiti za 800 miliona evra i to je jasno stajalo u obrazloženju leks specijalisa (posebnog zakona), koji je donet“, naveo je Aleksić.

On je dodao da je procena vrednosti izgradnje tog koridora 2014. godine bila je oko 500 miliona evra.

„Na pitanje kako je vrednost za tri godine porasla za 300 miliona, Mihajlović još nije odgovorila gradjanima. Verujem da će taj odgovor dati nadležnim organima koji će se u budućnosti sigurno baviti ovom temom“, dodao je Aleksić.

Aleksić je istakao da se Narodna stranka zalaže za izgradnju Moravskog koridora, ali ne na koruptivan i netransparentan način kojim se favorizuju izvodjači.

„Čitav proces bi trebalo poništiti, pre svega zato što je nerealna cena koju je sama Zorana Mihajlović iznela, a i zato što je potpisivanjem memoranduma favorizovala jednu kompaniju i javnim iznošenjem vrednosti direktno dala signal ponudjačima koliku bi cenu trebalo da istaknu pri prijavi na javni poziv“, objasnio je Aleksić.

(Beta)