Aleksić: Nadležni da ispitaju umešanost ministara u kriminalne aktivnosti

Prvi potpredsednik Narodne stranke i poslanik u Skupštini Srbije, Miroslav Aleksić pozvao je vlasti da ispitaju umešanost ministara Siniše Malog, Zlatibora Lončara i Nebojše Stefanovića u kriminalne aktivnosti, i da reaguju na tekst i aferu „Omča“ objavljen u „Pečatu“, a potom i „Večernjim novostima“.

„U tekstu izvorno objavljenom u ‘Pečatu’ je najavljena i likividacija opozicionih lidera, a znamo da je Oliver Ivanović ubijen nakon brutalne kampanje koja je na sličan način vođena protiv njega od strane ovog režima“, rekao je Aleksić na konferenciji u Skupštini Srbije, prenosi Narodna stranka.

On je pozvao ministra finansija Sinišu Malog, ministra zdravlja Zlatibora Lončara i premijerku Anu Brnabić da podrže predlog sindikata zdravstvenih radnika da se predvidi povećanje plata po rumunskom scenariju gde bi plate za lekare opšte prakse bile 1.500 evra, a za specijaliste 2 500 evra.

„Ako navodno nema novca za lekare, neka deo sredstava uzmu od Kancelarije za saradnju sa Rusijom i Kinom u kojoj sedi Tomislav Nikolić za koju je prošle godine bilo predviđeno 50 miliona dinara gradjana Srbije“, rekao je Aleksić i dodao da javnost nema uvida u rad ili finansijski izveštaj te kancelarije.

On je predložio i otpuštanje „botova“ „udomljenih“ u javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ministarstvima, sa zadatkom da komentarišu objave medija na društvenim mrežama, jer bi tako sigurno bilo novca i za lekare, ali i lekove.

Prvi potpredsednik Narodne stranke se osvrnuo i na navode Krika o umešanosti brata Siniše Malog u korupciju.

„Da li je ministar finansija saslušan povodom povezanosti Predraga Malog i firme Milenijum koja gradi najveće infrastrukturne projekte u Srbiji poput Beograda na vodi?“, upitao je Aleksić premijerku Srbije.

Reklao je da bi i ministar Lončar trebalo da bude saslušan povodom navoda policijskog službenika Rodoljuba Milovića o bliskim vezama sa zemunskim klanom.

Govoreći o novootvorenom aerodromu Morava u Kraljevu, narodni poslanik je upozorio da letova nema, pa samim tim ni putnika.

„Da li je otvaranje aerodroma povezano sa hotelom Tonanti u Vrnjačkoj banji koji se dovodi u vezu sa ministrom Stefanovićem? Taj hotel je inače dobio milione evra državnih subvencija za izgradnju“, rekao je Aleksić.

Poslanik je podsetio i na to da je izgradnja Moravskog koridora poskupela za 300 miliona evra i pozvao ministarku Mihajlović da pokaže specifikaciju poskupljenja.

„Ministarkina obaveza je da podnese račun gradjanima, a ne da samo napada opoziciju. Takodje, javnost ima pravo da zna kada će biti završena deonica od Kragujevca do Batočine gde za pet godina nije izgrađeno ni pet kilometara autoputa“, naveo je Aleksić.

On je i od Ministarstva finansija zatražio da podnese izveštaj o tome koliko je novca u projekat Beograd na vodi uložila Srbija, a koliko arapski investitori.

Govoreći o „zlatnom dobu“ u kome, prema rečima predsednika Srbije živimo, Aleksić je poručio da je broj siromašnih od 2013. porastao za 45.000.

„Danas u Srbiji živi 1,8 miliona građana koji su u stanju apsolutnog siromaštva. To su ljudi koji dan moraju da prežive sa 400 dinara. Ako je to politika Aleksandra Vučića i rezultati Vlade ja ih molim da hitno ukinu to naprednjačko zlatno doba“, zaključio je Aleksić.

(Beta)