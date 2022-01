Aleksić (Narodna stranka): Jedinstvo opozicije uslov za uspeh na izborima

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je danas da su jedinstvo opozicije i efikasna kontrola izbornog procesa, uslovi za uspeh na izborima najavljenim za 3. april.

Aleksić je za televiziju Nova S kazao da su u toku „intenzivni“ razgovori o ujedinjenju opozicije.

„To nije samo naša želja nego i zahtev gradjana i pouka posle nedeljnog referenduma da samo jedinstvena opozicija može da pobedi“, rekao je potpredsednik Narodne stranke.

Navodeći da bi tokom ove nedelje trebalo da budu privedeni kraju razgovori o zajedničkom kandidatu opozicione koalicije za predsednika Srbije, Aleksić je ocenio da to treba da bude onaj kandidat koji ima najviše šanse da ugrozi Vučića.

„Zato radimo istraživanja javnog mnjenja i ja sam jedan od onih čiji se rejting meri. Suzili smo krug imena i o kandidatu ćemo obavestiti javnost. Postoje dobri kandidati i medju političarima i medju nestranačkim ličnostima. Verujem da će kandidata koalicije Narodne stranke, SSP i DS podržati i drugi akteri, kako bismo stvorili referendumsku atmosferu na predsedničkim izborima, koji će biti centralni izbori 3. aprila“, rekao je Aleksić.

Ocenio je da će izbori biti i „centralna bitka protiv Rio Tinta“, i pozvao gradjane da „ne nasedaju na prevaru vlasti da je odustala od rudnika litijuma“.

„To sada rade samo zbog izborne kampanje, a Rio Tinto ćemo oterati kada promenimo vlast. Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić bezočno laže da je bivša vlast omogućila Rio Tintu da iskopava litijum, jer je vlast SNS donela 2015. godine donela ključne izmene Zakona o rudarstvu kojima je Rio Tinto dobio zakonske garancije za iskopavanje“, rekao je Aleksić.

Upitan o navodima da bi kandidat SNS za gradonačelnika Beograda mogao da bude gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, Aleksić je rekao da to pokazuje da Vučić „nema rešenje za Beograd i da je u panici, pa mora da razmišlja o uvozu kandidata iz Slovenije“.

„Vučić je svestan da ne može da pobedi u Beogradu i svestan je da će i u Srbiji izgubiti vlast. On je negativnom selekcijom kadrova doveo do toga da sada nema kandidata. Srbiju vode ljudi poput Milorada Grčića, Marijana Rističevića i Sima Spasića, i to ćemo da promenimo na izborima“, rekao je potpredsednik Narodne stranke.

Aleksić je dodao da opozicija nema prostora da u medijima predstavi svoj program, jer kako je rekao, njene predstavnike „uvlače u rasprave o medjusobnim odnosima stranaka“.

„Gradjane ne zanimaju medjustranački odnosi, nego ih zanima kolika će biti cena goriva, struje, kolika je plata, borba protiv korupcije… Svake godine se kroz javne nabavke ukrade milijardu evra. Srbija je na putu da bankrotira, jer je u prethodnih deset godina dug povećan sa 15 milijardi evra na 30 milijardi, a bruto društveni proizvod povećan je samo za milijardu“, rekao je Aleksić.

(Beta)

