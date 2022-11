Aleksić (Narodna stranka): Tužilac Stefanović je zaštitnik kriminala i korupcije

Potpredsednik Narodne stranke, Miroslav Aleksić, ocenio je danas da je „posle republičke tužiteljke Zagorke Dolovac, viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović najveći zaštitnik kriminala i korupcije“ u koje su kako je rekao, umešani funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS).

„Prvi razlog zašto to mislim je što Stefanović proganja tužioca Predraga Milovanovića koji se bavi slučajem paljenja kuće novinara Milana Jovanovića iz Grocke. Drugi razlog je što Stefanović uvažava izjavu optužene Dijane Hrkalović i proganja inspektore koji su otkrili plantažu marihuane na farmi Jovanjica“, rekao je Aleksić televiziji N1.

Naveo je da Stefanovića smatra zaštitnikom funkcionera SNS koji su umešani u kriminal i korupciju zato što „taj tužilac direktno štiti vlast i njene kontakte sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka“.

„Stefanović kaže da Belivuk ima pravo da laže kada tvrdi da je učestvovao u rušenju u Savamali. Zašto bi neko lagao na svoju štetu? Belivukovi navodi mu direktno štete, jer je reč o novom krivičnom delu“, rekao je potpredsednik Narodne stranke.

Ocenio je da objave optuženog vlasnika farme Jovanjica Predraga Koluvije koji je Aleksića pozvao na televizijski duel, predstavljaju „skandal nad skandalima“.

„Ja sam poslanik Narodne stranke, a Koluvija je optužen za proizvodnju i prodaju droge. Šta imam da razgovaram sa čovekom koji je optužen da je najveći narko diler u Srbiji? Koluvija ne bi bio toliko bahat i drzak da u njegovu odbranu nije stao lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da ga ne brani visoki funkcioner SNS Vladimir Djukanović“, rekao je Aleksić.

Govoreći o svojoj poseti Evropskom parlamentu, Aleksić je odbacio kritike pojedinih medija da je u toj instituciji govorio „loše o svojoj državi“.

„Govorio sam o vlasti koja uništava državu, i nisam pljuvao svoju zemlju, nego sam izneo istinu o onome što se dogadja u Srbiji. Poslanicima EP sam rekao da gradjani Srbije očekuju da EU bude jednako glasna i o stvarima koje direktno utiču na njihov život, kao što je glasna i o potrebi usaglašavanja spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom EU“, kazao je Aleksić.

Upitan o stavu Narodne stranke o toj temi, Aleksić je rekao da sankcije protiv Rusije ne bi trebalo da budu u prvom planu, jer su kako je naveo, za gradjane Srbije važni vladavina prava, sloboda govora i borba protiv kriminala i korupcije.

Aleksić je povodom predloga rezolucije o uvodjenju sankcija Rusiji rekao da Skupština Srbije „ne može da uvede sankcije“, nego da rezolucija može da inicira raspravu, ali bez odluke.

„Ne možemo mi da glasamo za tu rezoluciju, ona neće biti stavljena na glasanje, nego je to predlog koji bi, pretpostavljam, trebalo da proizvede zaključak da bi Vlada Srbije trebalo da nastavi da vodi spoljnu politiku, jer po zakonu ne može parlament da uvede sankcije. Videćemo da li će se to naći na dnevnom redu, jer je za to potrebna većinska podrška“ rekao je Aleksić.

Ocenio je da bi uvodjenje sankcija Rusiji „štetilo Srbiji po više osnova“.

„Narodna stranka ne menja svoj stav i smatramo da u ovom trenutku Srbija ne mora da na sopstvenu štetu uvodi sankcije Rusiji. Mi osudjujemo napad na teritorijalni integritet Ukrajine, ali nas naša prošlost uči šta znače sankcije“, kazao je funkcioner Narodne stranke.

Aleksić je ocenio da je neophodno da na dnevnom redu Skupštine bude inicijativa o trajnoj zabrani iskopavanja litijuma i dodao da će poslanici Narodne stranke insistirati da se trajna zabrana i usvoji.

„Vučić je sluga multinacionalnih kompanija i čini sve da poštuje njihove zahteve zato što je ucenjen, a te kompanije dolaze u Srbiju zbog svog profita i ne zanimaju ih zdravlje našeg naroda, naše reke, šume i zemlja“, naveo je Aleksić.

(Beta)

