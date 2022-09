Aleksić (Narodna stranka): Verujem da će 2024. godine biti izbori na svim nivoima

Šef poslaničke grupe Narodne stranke u Skupštini Srbije Miroslav Aleksić izjavio je danas da veruje da će 2024. godine biti održani izbori na svim nivoima, lokalni, pokrajinski i parlamentarni, a da je vrlo moguće da predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnese ostavku, pa da budu održani i predsednički izbori.

Aleksić je u intervjuu listu Nova, upitan da li je osnivanje državotvornog pokreta, koje je najavio Vučić, uvod u izbore 2024. godine, rekao da „sasvim sigurno jeste“, i da je Vučiću „potrebno nešto novo s čim će izaći pred gradjane“, prenela je Narodna stranka.

Dodao je da ne očekuje izbore za Skupštinu Beograda u martu sledeće godine, jer, po njegovim rečima, „ne postoji nijedan jedini razlog u ovom trenutku za njihovo održavanje“.

Aleksić je ocenio i da „ne postoji nijedno racionalno ni zdravorazumsko“ objašnjenje zašto Srbija nema vladu u situaciji u kojoj je većina jasna.

„Verovatno ćemo je dobiti na isteku zakonskog roka, a to je zato što Vučiću vlada ne treba, on radi sam. Ne bi me čudilo i da ne formira vladu u roku, pa da idemo na nove izbore“, kazao je on.

Upitan o rezultatima nedavne sednice Skupštine Srbije o Kosovu, Aleksić je naveo da se od vlasti nije čulo ništa novo, a da je većina odbila rezoluciju koju je predložila Narodna stranka, kao i predloge drugih političkih grupacija.

„Nisu hteli da se napravi nikakva strategija, jer da imamo neku strategiju ili pregovarački okvir, onda bi predsednik morao da se drži tog okvira i tako rade sve uredjene države. Nažalost, tako rade i samoproglašene prištinske institucije i oni imaju strategiju, a Srbija nema“, rekao je Aleksić.

On je dodao da je na balkonu skupštinske sale bio (potpredsednik Srpske liste) Milan Radoičić „kao predstavnik Srba sa Kosova“, ali da on to nije.

„Oni su mafijaška organizacija koja ništa dobro nije donela Srbima sa Kosova i samo prave probleme. Oni koji se voze helikopterima kad dolaze u Beograd, žive u vilama i šetaju se po jahtama, to nisu predstavnici Srba sa Kosova. Srbi s Kosova se bore da prežive svaki dan“, naveo je Aleksić.

Na pitanje da li Narodna stranka očekuje poziv za priključivanje „državotvornom bloku“, Aleksić je odgovorio da ne veruje da će se to dogoditi, jer „oni znaju kome mogu da upute poziv i s kim mogu da razgovaraju, a sasvim sigurno da Narodna stranka ne spada u tu grupaciju“.

„Politička komunikacija i medijski napadi na relaciji SNS i naše stranke nisu se promenili ni za jotu. Napadi u tabloidima od njihovih botova su tu i dalje. Dakle, ne verujem da ćemo takav poziv dobiti, a svakako ne bimo pristali na bilo kakav dogovor s ljudima koji su 10 godina uništavali Srbiju, razarali državu, zbog kojih su ljudi gubili glave“, rekao je Aleksić.

Po njegovim rečima, srpski blok je „jedna u nizu Vučićevih prevara, kojom pokušava da zabašuri sve loše stvari u poslednjih 10 godina, od organizovanog kriminala i korupcije, do razaranja državnih institucija i bezbroj afera u koje su umešani najviši državni funkcioneri“.

„Vučić će da optuži svoje saradnike i reći će da nije mogao da se izbori s tim i da zato hoće da se udruži s narodom, da mu uopšte ne treba stranka, jer ne može više da snosi odgovornost drugih. Tu će biti ljudi njemu bliski, a da bi bio uverljiviji, potreban mu je i neko iz ‘opozicije'“, rekao je Aleksić.

Upitan o mobilizaciji 300.000 ljudi u Rusiji zbog rata u Ukrajini, Aleksić je odgovorio da je to loša vest koja pokazuje da će sukob trajati mnogo duže nego što se očekuje, i dodao da bi Srbija trebalo da učini sve da zadrži neutralnost i da se ne stavlja ni na jednu stranu.

(Beta)

