Aleksić (Narodna stranka): Vučićev režim okrvavio ruke u saradnji sa mafijom

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da je „režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića okrvavio ruke u saradnji sa mafijom“ i da je „do guše umešan u kriminal i korupciju“, zbog čega, kako je ocenio, „pokušava da kupi naklonost medjunarodne zajednice rasprodajom nacionalnih bogatstava i interesa“.

Aleksić je ocenio da je „Vučićev režim“ time Srbiju „doveo na ivicu opstanka“.

„Režimu nije problem ako Kinezi traže da se otvori novi rudnik u Boru i da im se preda 4.500 hektara zemljišta u privatnom vlasništvu – preko noći su to preveli u vlasništvo firme ‘Zidjin majning’. Bor je pretvoren u logor u kojem se više ne može živeti. Nije mu problem da Rio Tintu preda celu Radjevinu za rudnik litijuma“, rekao je Aleksić valjevskoj televiziji Marš.

Ocenio je da se „protiv Vučićevog režima ne može boriti iz fotelje, niti tvitovanjem i objavama na Fejsbuku“ nego da je potrebno razgovarati sa gradjanima po celoj Srbiji.

„Narodna stranka radi upravo to – svakog dana smo u drugom gradu i idemo i po selima i predstavljamo naš program i slušamo gradjane koji govore o svojim problemima“, rekao je Aleksić.

Ocenio je da se sa Vučićem ne može razgovarati o zaštiti nacionalnih interesa, a da su svi koji misle da je to moguće, „u teškoj zabludi ili su pristali da budu deo njegove predstave“.

„Raščišćava se stvar na opozicionoj sceni i nazire se ko će biti nazovi opozicija koja će igrati kako svira vlast, a ko će biti prava opozicija, koja će morati da se dogovori i da napravi jednu listu“, rekao je Aleksić.

Aleksić, koji se bavi poljoprivredom u Trsteniku, rekao je da od poljoprivrede u Srbiji živi milion i po ljudi, a da njih vlast najmanje podržava.

„Država bi morala da ulaže u poljoprivredu, kako bi proizvodjači mogli da dignu savremene plastenike i da imaju savremene farme i zasade voća i povrća. Zašto da dajemo subvenciju ‘Geoksu’, koji je uzeo 10.000 evra po zaposlenom i otišao? Hajde da damo poljoprivrednom gazdinstvu 10.000 evra po radno sposobnom članu tog gazdinstva, pa da vidimo šta ćemo dobiti za kratko vreme“, rekao je Aleksić.

Dodao je da bi poljoprivreda u Srbiji mogla da se oporavi za dve godine, kao privredna grana koja u najkraćem vremenskom roku uz najmanja ulaganja daje najbolje rezultate, ali da se to ne dogadja jer su na čelnim pozicijama „nestručni ljudi“.

„Srbijom upravljaju nekompetentni ljudi, a na vrhu je čovek koji od sebe pravi božanstvo i govori da on sve zna i samo on radi, on ne spava, ne ide u ve-ce, ne ide na letovanje… Zato Srbija propada, jer nam ne treba takav, nego nam je potreban sistem u kojem su stručni ljudi na čelnim pozicijama“, naveo je Aleksić.

(Beta)

