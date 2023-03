Aleksić: Neće biti novca za plate i penzije ako se nastavi sumanuto zaduživanje

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da je javni dug dostigao 35 milijardi evra jer se vlast nemilosrdno zadužuje i istovremeno „otima novac od građana“ na svakom koraku, dok javni sektor rasipa narodne pare bez ikakve kontrole.

„Evo kako se pljačkaju građani Srbije – dobio sam na jednom brojilu račun za struju od 955 dinara, a potrošio sam tri kilovata čija je cena tek 17 dinara. Razliku do 955 dinara čine obračunska snaga, trošak garantovanog snabdevača, naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača energije, naknada za unapređenje energetske efikasnosti, akciza, PDV i taksa za RTS, sve državni nameti“, rekao je Aleksić, na sednici skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Aleksić je istakao da se „apsolutno protivi“ novom zaduživanju Srbije od 529 miliona evra, o kojem se raspravljalo na sednici odbora, prenela je NS.

„Ako ovako nastavite, ne da ćemo upasti u dužničko ropstvo, nego više neće biti para za plate i penzije, a vama je to smešno, samo se vi smejte… Svi koji se raduju povećanju penzija i plata trebalo bi da znaju da je to novac iz kredita i da ćemo ga vraćati sa kamatom. Govorili ste o borbi protiv korupcije i koga ste uhapsili? Miroslava Miškovića, i to ste iskoristili za svoju kampanju, a koliko sada novca građani moraju da mu daju za odštetu“, upitao je Aleksić.

„To je vaša politika, rasprodajete sve što vredi ili prenosite vašim pajtašima u vlasništvo, a onda kažete da je sve odlično i da Srbija cveta. Pre podne govorite da je Srbija ekonomski tigar i najbolja ekonomija u Evropi, a popodne nova zaduživanja“, rekao je Aleksić poslanicima SNS većine i predstavnicima Ministarstva finansija.

Aleksić je naveo da je vlast u prethodnih nekoliko godina „poklonila rudnike zlata“ i rasprodala najveće sisteme, poput PKB-a sa 17.000 hektara zemljišta, Komercijalnu banku, JAT, a priprema se prodaja EPS-a i verovatno Pošta Srbije, dok su reke „stavljene u cevi“ i posečeni hektari šuma, pa se još „preko svega toga i nemilosrdno zadužuje“.

„A kako trošite novac građana? Tako što softver za obračun zarada plaćate 100 miliona evra. Građanima iz džepova izvlačite poslednji dinar, a onda plaćate softver 100 miliona“, rekao je Aleksić.

Aleksić je istakao da se Srbijagas ponovo zadužuje, i upitao državnog revizora Duška Pejovića šta je uradio po pitanju utvrđenih nepravilnosti u Srbijagasu u vezi sa radovima na gasifikaciji bez sprovedenih postupaka javnih nabavki.

„Reč je o stotinama miliona evra, a nigde nema tendera. Poslove gasifikacije dobija nekoliko firmi, od kojih je najveća ‘Milenijum tim’, a tu je i ‘Rasina energogas’, firma koju je napravio ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Ta firma radi gasifikaciju Kruševca i Trstenika. ‘Milenijum tim’ je za 10 minuta dobio posao od 75 miliona evra za gradnju gasovoda do Loznice“, rekao je Aleksić.

„Državni revizor Pejović, koji bi trebalo da kontroliše Srbijagas, podneo je samo prekršajne prijave za milijarde potrošenog novca mimo zakona“, dodao je Aleksić.

Aleksić je upitao da li je to razlog zbog kojeg još nije pokrenut postupak za izbor novog revizora, pošto Pejoviću mandat ističe 18. aprila.

„Da li čekate da istekne rok, pa da i revizora postavite u v.d. stanje? Da li vi uopšte smatrate da je potrebna kontrola trošenja narodnog novca, jer je očigledno da mislite da je najbolje trošiti ga bez ikakve kontrole, a revizor da se bavim nekim ‘levim stvarima’ i da prikriva pljačku i korupciju u Srbiji“, rekao je Aleksić.

Aleksić je naveo da je u Trsteniku predviđeno da se iz lokalnog budžeta firmi „Kip lajt“ plati čak pet miliona evra za javnu rasvetu, a 10 miliona evra u Leskovcu.

(Beta)

