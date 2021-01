Aleksić (NS) traži da Dačić što pre zakaže pregovore vlasti i opozicije u Srbiji

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Miroslav Aleksić danas je, u ime stranaka koje su bojkotovale izbore i okupile se oko NS, poručio predsedniku Skupštine Srbije Ivicu Daćiću „da se uozbilji, da prestane da daje neodgovorne izjave“, i da što pre zakaže početak dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanju Evropske unije o normalizaciji izbornih uslova.

„Pozivam istinsku opoziciju da se dogovorimo da nas predstavljaju dva pregovarača u tim razgovorima, da ne dozvolimo ponovo da se pravi predstava sa dvadeset, trideset učesnika kao što je bilo prošle godine“, rekao je Aleksić novinarima.

Po njegovim rečima, „onog momenta kada završimo definisanje načina za promenu stanja u Srbiji, moramo da se dogovorimo ko će nas predstavljati“ i istakao da to treba da budu učesnici koji su „relevantni, kredibilni i prihvatljivi za sve nas“.

„Mi ne insistiramo da to bude neko iz NS ili iz naše grupacije, možda bi najbolje bilo da to budu potpuno neutralni ljudi, i da se u istom formatu pojave predstavnici vlasti kako bi ti razgovori imali smisla, i da se dodje do nekih zaključaka koji bi se sproveli“, rekao je Aleksić.

Naveo je da veruje da je do dogovora stalo i vlastima, kako opet ne došlo do toga da opozicija bojkotuje izbore.

Najavio da će grupacija stranaka oko NS, uz saradnju sa Skupštinom Slobodne Srbije, do kraja januara sasvim definisati svoju platformu za razgovore sa vlastima.

Ključni ciljevi su: slobodni mediji, slobodni izborni proces, razdvajanje izbora za razne nivoe vlasti, odrediti način kako će se do toga doći.

Na pitanje o saradnji i sa strankama opozicije koje su izašle na prošlogodišnje junske izbore, rekao je da stranke koje su bojkotovale te izbore, „imaju najveći kredibilitet da o ovome pričaju“, a „nismo spremni da ovome pričamo sa onima koji su 21. juna prošle godine pokazali da su im uslovi bili odgovarajući“.

„Mi želimo da napravimo platformu, ali ne možemo nikom da zabranimo da se i oni bore za uslove ili da podrže te naše zahteve, pogotovo što se radi o zahtevima koji se, pretpostavljam, odnose na iste ciljeve“, rekao je Aleksić.

Na konferenciji za novinare su bili i predstavnici Državotvornog pokreta Srbije, Šumadijske regije, Gradjanske platforme, Demokratske zajednice vojvodjanskih Madjara i Pokreta Slobodna Srbija

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.