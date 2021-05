Aleksić: Primena dogovora o izborima da počne najkasnije u septembru

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da bi najkasnije do kraja septembra trebalo da počne primena dogovorenog u dijalogu o izbornim uslovima uz posredovanje EU, kako bi ostalo šest do devet meseci za „bar minimalno fer izbornu kampanju“.

„Ako se to ne dogodi do kraja septembra, onda izbori moraju da budu odloženi. Do kraja septembra bi trebalo da imamo dogovorene stvari koje su opipljive i mogu se primeniti. Zato bi pregovori trebalo da počnu u junu“, rekao je Aleksić televiziji N1.

On je istakao da je uslov svih uslova sloboda medija i blagovremeno i istinito informisanje gradjana, i da se izborni proces mora unaprediti i sprečiti pritisak na birače.

Naveo je da su predstavnici Evropskog parlamenta juče rekli da je dokument vezan za pregovore, koji su im predstavili Narodna stranka i njeni partneri iz Udružene opozicije Srbije, dosta ozbiljan i da se u velikoj meri može primeniti.

„Verujem da bi to mogla da bude polazna osnova za pregovore“, rekao je Aleksić.

„Vlast mora da poštuje zakon kako bi bili održani fer izbori, a ne da nama čini ustupke, ili će biti novi bojkot, verovatno uz proteste i nemire nezadovoljnih ljudi, jer je danas u Srbiji mnogo više onih koji ne podržavaju režim od onih koji ga podržavaju“, dodao je.

Aleksić je, upitan o predizborima u opoziciji na kojima bi bio određen kandidat opozicije za gradonačelnika Beograda, rekao da se Narodna stranka tome protivi, jer bi SNS mogao da pošalje svoje ljude da glasaju, pa da „kao najbolji kandidat bude izabran recimo Miša Vacić“.

„Sada nam gori kuća i grupa prevaranata upravlja Srbijom i zato ne možemo da se igramo, nego moramo da se borimo protiv njih. Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Siniša Mali, Branislav Nedimović, Goran Vesić – njima više priliči da snimaju srpsku varijantu serije ‘Mućke’ nego da upravljaju Srbijom“, rekao je Aleksić.

Aleksić je naveo da je se u Budimpešti, gde su u opoziciji sprovedeni predizbori, gradonačelnik bira neposredno, dok se u Beogradu glasa za listu odbornika gradskog parlamenta koja bira gradonačelnika, a nosilac svih lista u Srbiji je predsednik SNS-a Aleksandar Vučić.

Potpredsednik Narodne stranke je, povodom odlaganja pripremnog ročišta u predmetu „Jovanjica 2“, ocenio da će se „to dogadjati sve više“, jer bi taj predmet trebalo da dovede do optužnice „Jovanjica 3“ koja bi obuhvatila nalogodavce iz vrha vlasti.

„Njihov cilj je da se to odlaže što duže, jer nemaju odgovor, čak razmišljaju i o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. ‘Jovanjica’ je Ahilova peta režima i kad-tad će se saznati puna istina“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

