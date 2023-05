Aleksić: Protest u petak ispred Skupštine Srbije trajaće do ispunjenja svih zahteva

Šef poslaničke grupe Narodne stranke u Skupštini Srbije Miroslav Aleksić pozvao je danas građane da u petak, 19. maja, dođu na protest ispred Skupštine Srbije, koji će trajati do ispunjenja svih zahteva, ili dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne kaže da će svi zahtevi biti ispunjeni.

„Nema povlačenja, jer je to pitanje iznad politike. Moraće da ispune zahteve, jer Srbija ne pripada njima. Moraju da budu smenjeni članovi Saveta REM-a, da budu oduzete nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi, da budu zabranjeni štampani mediji koji promovišu nasilje i kriminal i da ostavke podnesu ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i direktor BIA Aleksandar Vulin“, rekao je Aleksić televiziji N1.

On je ocenio da je to pitanje iznad politike, odnosno da je to „pitanje života“, prenela je Narodna stranka u saopštenju.

„Ili će zahtevi biti ispunjeni i nešto ćemo uspeti da promenimo, ili će se Vučić i premijerka Ana Brnabić kliberiti na Instagramu i podsmevati se celoj Srbiji koja je ustala zbog nezapamćene tragedije i dva masovna ubistva“, dodao je Aleksić.

Ocenio je da ispunjenje zahteva zavisi i od toga koliko će se građana okupiti ispred Skupštine, i dodao da će se na sednici parlamenta u četvrtak i petak raspravljati i o ostavci Gašića, da očekuje da će se raspravljati i o smenjivanju članova Saveta REM-a, kao i o formiranju anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti masovnih ubistava i utvrdio odgovornost.

„Nema više vremena za odugovlačenje, jer vlast već deset godina širi mržnju i agresiju preko televizija Pink i Hepi i kroz štampane medije koje kontroliše. Ti mediji su bedem režima i prvo se mora rešiti uzrok problema. Građani su shvatili da ne može neko drugi da reši naš problem, i svi zajedno imamo obavezu da se normalizuje stanje i da Srbija bude bezbedna“, rekao je on.

Aleksić je naveo da je siguran da će Vučić „pre smeniti celu Vladu i da će do kraja braniti Pink, Hepi i REM i da zato poziva na kontramiting i organizuje miting protiv protesta protiv nasilja“, kako bi zaštitio svoju vlast.

„Njemu i njegovom režimu vlast je važnija od života. Njih ne zanimaju građani, nego samo vlast. Spremni su da na svaki način brane fotelje, vile, jahte… Ali talas je krenuo i biće sve veći i veći i Vučić bi trebalo da dobro razmisli o svojim postupcima i da vodi računa da je odgovoran za bezbednost građana. Za njega su građani, međutim, samo glasači SNS-a, a ostale naziva lešinarima, ološem i drogiranom ruljom“, kazao je on.

Upitan o Vulinovoj odgovornosti, Aleksić je odgovorio da je masovni ubica iz Mladenovca bio „poznat državnim organima“ i da je njegov otac imao arsenal oružja i podlegao je bezbednosnoj proveri srpskih službi bezbednosti koje nisu uradile ništa, jer su „svi raspoloživi kapaciteti BIA usmereni na praćenje opozicionih političara“.

„MUP i BIA ne rade svoj posao nego samo čuvaju Vučića, a on se ponaša kao Neron, koji je zapalio Rim da bi napisao pesmu, dok se Vučić sprema da zapali Srbiju da bi ostao na vlasti“, rekao je Aleksić.

Na pitanje o raspisivanju izbora, Aleksić je kazao da su zahtevi protesta i raspisivanje izbora dve različite stvari.

„Može Vučić da raspisuje izbore kolikog god hoće, ali nema odustajanja dok se ne ispune zahtevi. Mi smo opozicija i želimo izbore, ali zahtevi moraju biti ispunjeni“, rekao je Aleksić.

