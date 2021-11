Aleksić: Protiv vlasti može boriti samo onaj o kome nemaju ništa u fioci

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da se „protiv režima Srpske napredne stranke (SNS) efikasno mogu boriti“ samo ljudi koje vlast ne može da uplaši, uceni i kupi, odnosno oni o kojima „nema kompromitujućeg materijala u fioci“.

„Sve su to pokušavali sa mnom kada sam počeo da otkrivam kriminalne afere režima. Dolazili su razni ljudi i predlagali mi da ne govorim o aferama, a oni će me upoznati sa nekima koji mogu da pomognu stranci. To je ‘duboka država’ tako to funkcioniše“, rekao je Aleksić u emisiji „Tvrda priča“, prenela je NS.

Kako je rekao, „prvo pokušaju da vas uplaše, stižu anonimni mejlovi, pozivi…, to je prvi korak, a onda sledi detaljno proveravanje kako bi utvrdili da li mogu da me ucene“.

On je istakao da mu je detaljno provereno poreklo imovine od 2010. godine do 2020. godine i da nije nadjena nijedna nepravilnost.

„Obaveštavam predsednika Srbije Aleksandra Vučića da sam ja prvi kome je ispitano poreklo imovine, i da ne obmanjuje javnost da će on biti prvi. Poslednjih deset godina Poreska uprava je obavljala ispitivanje porekla imovine, kako moje tako i moje porodice, i uporedjivala prihode i sve ostalo. Nemam šta da krijem i ne plašim se“, rekao je Aleksić.

Kako je rekao, kada nisu uspeli da ga ucene, onda su mu ponudili pomoć i saradnju.

„Da biste mogli da se borite protiv ovog režima, u ‘fioci’ ne sme da bude ništa kompromitujuće o vama. Ako mogu da vas ucene, onda morate da pravite kompromise i pomažete režimu“, dodao je Aleksić.

Aleksić je rekao je da u razgovorima opozicije o zajedničkom nastupu nije bilo reči o kandidatu za predsednika Srbije i da će, ako ta stranka dobije mogućnost da predloži kandidata, o tome „odlučivati Predsedništvo NS a ne mediji“, a da je potpredsednik te partije Zdravko Ponoš „svakako jedan od mogućih kandidata“.

„U Predsedništvu NS ima i drugih koji bi mogli da budu kandidati. Nije, medjutim, stvar u tome da jedna stranka ili čovek odrede ko će biti kandidat, nego da vidimo ko bi mogao da ostvari dobar rezultat i da se pripremi ozbiljna strategija i obave istraživanja javnog mnjenja“, naveo je Aleksić.

„Suština je da kandidat bude onaj ko ima najveći potencijal i ko bi mogao da ugrozi Vučića. Svako ko to može ima obavezu da se stavi u službu naroda, bez obzira na lične interese i konformističke razloge. Ako hoćemo da se borimo protiv zla koje razara državu već deset godina, nemamo prostora za kalkulacije“, dodao je Aleksić.

Aleksić je naveo da je o eventualnoj kandidaturi Ponoša saznao iz medija, kao i predsednik NS Vuk Jeremić, i dodao da NS stranka nije dala medijima tu informaciju.

(Beta)

