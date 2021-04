Aleksić: Srbija na prekretnici, čelnici vlasti planiraju odlazak iz zemlje kada je razore

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je danas da je Srbija na prekretnici i da su izbori „samo sredstvo pomoću kojeg vlast zloupotrebom zakona razara Srbiju“.

„Posledica nelegitimne vlasti i parlamenta bez opozicije je to što danas govorimo da će ‘Rio Tinto’ raskopati Mačvu i uništiti Drinu i Savu, a drugim firmama je ekspresno data dozvola za istraživanje litijuma u Pranjanima, Kosjeriću… Poljoprivredno zemljište se rasprodaje strancima, a domaće firme su uništene“, rekao je Aleksić za TV Nova S.

„Izbori regulišu sve to. Ne može se ekologija rešiti tako što ćemo reći da nećemo da se bavimo politikom. Gradjani Srbije bi trebalo da se podignu i da se zajedno borimo da ne bismo došli u situaciju koja nam se smeši“, istakao je Aleksić.

Aleksić je dodao da su oni koji vladaju Srbijom i „pljačkaju je poslednjih devet godina sebi pripremili vile i stanove širom sveta“.

„Oni verovatno planiraju da odu jednog dana, kada ostave zemlju rasprodanu, reke stave u cevi i poseku šume, a nama da ostave da se patimo ovde. Srbija nije njihova više nego što je svih nas“, rekao je Aleksić.

Upitan o najavi promene izbornih zakona i eventualnom vraćanju cenzusa za ulazak u parlament na pet odsto osvojenih glasova na izborima, Aleksić je odgovorio da je promena cenzusa „nebitna ako opozicija želi da pobedi vlast na izborima“.

„Najava promene izbornih zakona pre početka pregovora vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje EU je katastrofa. Ne može se govoriti o pregovorima a da vlast najavljuje izmenu izbornih zakona. Vlast ne može na svoju ruku da menja zakone pre pregovora kako bi je te izmene što manje koštale. Ako promene zakone pre pregovora, onda to neće biti pregovori o izbornim uslovima“, rekao je Aleksić.

Aleksić je naveo da je neophodna izmena svih izbornih zakona kako bi se „sprečile zloupotrebe Srpske napredne stranke (SNS)“.

„Ne može da bude nosilac izborne liste neko ko nije kandidat na izborima za koje se ta lista podnosi, a predsednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić je sada nosilac svih lista. To pravilo mora da važi ne samo za Vučića, nego za sve“, rekao je Aleksić.

„Ministarska trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić predložila je personalizovani proporcionalni izborni model po kojem bi gradjani glasali za liste ali i za kandidate, a za to se zalaže i Narodna stranka“, dodao je Aleksić.

Aleksić je naveo da opozicija u zajedničkoj platformi za izborne uslove ima „jasne zahteve za izmenu zakona i odredbi koje se odnosne na Republičku izbornu komisiju i nadalje“.

Potpredsednik Narodne stranke je rekao da ukrupnjavanje opozicije „sada nije tema“, ali da se moraju dogovoriti svi kojima je cilj da Srbiju „izbave od režima SNS-a“.

„Danas opozicija mora da radi na terenu i to je ključno. Narodna stranka to radi godinu dana unazad i pozivam i druge opozicione stranke da to čine. Ne može se opozicija boriti protiv režima iz Starog grada i Vračara, mora da ide u Leskovac, Vranje i Sombor i da pripremi 17.000 kontrolora koji će čuvati glasačke kutije na dan izbora“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

