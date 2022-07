Aleksić: Tražimo direktan prenos sudjenja u predmetima 'Jovanjica' i Belivuk

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da bi sudjenja po predmetima „Jovanjica“ i „Belivuk“ trebalo da budu direktno prenošena kako bi svi gradjani mogli da vide i čuju šta govore optuženi, svedoci i advokati.

„Sudjenja bi se prenosila uživo preko Jutjub kanala, to nije nikakav problem i sudjenja se prenose i u nekim razvijenim državama. Direktan prenos bi doprineo na transparentnosti procesa, jer su ta dva predmeta veoma važna i preko njih se lomi naša budućnost“, rekao je Aleksić televiziji N1.

Aleksić je naveo da „režim i političke strukture u MUP-u“ na svaki način pokušavaju da diskredituju inspektora Slobodana Milenkovića i uruše njegov kredibilitet kao ključnog svedoka u predmetu „Jovanjica“, i čoveka koji je uhapsio prvooptuženog za najveću proizvodnju marihuane u Evropi Predraga Koluviju.

„Slučaj ‘Jovanjica’ vodi do vrha vlasti i režim na to nema odgovor. Pokazali smo kao gradjani da možemo da branimo uzbunjivača iz ‘Krušika’ Aleksandra Obradovića protestima i blokadama. Verujem da će to biti i u slučaju Milenkovića, ako institucije budu slomljene u smislu da se on bude uhapšen i odveden na sudjenje za ‘Jovanjicu 2′“, rekao Aleksić.

Aleksić je pozvao sve „časne profesionalce“ u policiji, tužilaštvu i pravosudju da shvate da bi „jedni drugima trebalo da pruže podršku i da su deo jednog sistema“.

„Ne bi trebalo prekrivati oči rukama kada se ovakve stvari dogadjaju Milenkoviću i njegovom kolegi Dušanu Mitiću i drugima iz odeljenja beogradske policije za borbu protiv narkotika. Ispravni ljudi u policiji mogu da stanu uz njih, pa da vidimo ko će da ih izbaci na ulicu i procesuira ako se podignu javnost i njihove kolege“, rekao je Aleksić.

Aleksić je rekao da je i poziv koji je Milenković dobio iz tužilaštva kako bi dao iskaz „deo velike kampanje koja se vodi protiv njega i njegovih kolega kako bi se srušio predmet ‘Jovanjica’ i kriminal nastavio da vodi državu“.

„Pored poziva tužilaštva Milenkoviću, i njegove kolege Dejan Djurdjević i Bojan Vasiljevski, koji su hapsili pripadnike BIA, VOA i MUP osumnjičene u predmetu ‘Jovanjica’, dobile su poziv za saslušanje u Službi unutrašnje kontrole MUP-a. Na njih se vrši pritisak kako bi se Milenkoviću našlo bilo šta što bi moglo da bude otežavajuća okolnost po njega“, rekao je Aleksić.

Dodao je da „čitava turska serija izmedju Dijane Hrkalović i Nebojše Stefanovića, Vladimira Djukanovića, Predraga Koluvije… ima za cilj samo jednu stvar – srušiti ‘Jovanjicu’ i diskretidovati Milenkovića“.

Aleksić je naveo da „služba u svom stilu pušta informacije po gradu da Milenković nije bio čist i da je radio svašta“, kako bi inspektor bio diskreditovan.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Aleksić je istakao da „nema ništa lično sa predmetom ‘Jovanjica’ i da Milenkovića lično ni ne poznaje, nego da brani institucije i profesionalce“.

„Mi smo kao gradjani na ispitu da li ćemo da odbranimo institucije. Mogao bih kao i drugi političari da se pravim lud i da me to ne zanima, a ovako samo pravim probleme i sebi i svojoj porodici, ali smatram da je to moja dužnost. Poručujem gradjanima da je ovo naša država i da moramo da se borimo za njene institucije koje vlast razvaljuje“, kazao je Aleksić.

(Beta)

