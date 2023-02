Aleksić: Tužilac Stefanović štiti kriminal u koji je umešan režim, zato je smenio tužiteljke

Šef poslaničke grupe Narodne stranke u Skupštini Srbije Miroslav Aleksić ocenio je danas da viši tužilac u Beogradu Nenad Stefanović „štiti korupciju i kriminal u koji je umešan režim“ i da je zbog toga smenio tužiteljke Bojanu Savović i Jasminu Paunović koje su radile na slučaju preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) i osoba koje su ga oštetile za 7,5 miliona dolara.

„Pozivam ministarku pravde Maju Popović i Visoki savet tužilaštva da hitno isprave samovolju i staljinizam koje sprovodi Stefanović. On je smenio dve tužiteljke zato što su radile svoj posao po zakonu i pritom je brutalno slagao da su one tražile da budu skinute sa predmeta. Umesto da budu nagrađene, one su smenjene“, rekao je Aleksić na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, prenela je ta stranka u saopštenju.

Aleksić je naveo da je Bojana Savović „smenjena jer se suprotstavila Stefanoviću“ i podsetio da su po nalogu dve smenjene tužiteljke uhapšeni osumnjičeni za malverzacije u EPS-u.

Šef poslaničke grupe Narodne stranke je ocenio da „nema velikih predmeta korupcije“ od kada je na čelo beogradskog tužilaštva došao Stefanović i da se on obračunava sa svima koji neće da budu deo „njegovog klana, u kojem su i njegove saradnice Brankica Marić i Željka Nikolaidis“.

„Željka Nikolaidis se obračunala sa inspektorom Slobodanom Milenkovićem, koji je otkrio najveću plantažu marihuane na Jovanjici i zbog toga je izložen progonu, umesto da bude nagrađen. To se događa po celoj Srbiji, pa je tako inspektor Milan Vukomanović iz Kragujevca smenjen jer je otkrio velike nepravilnosti u trgovini oružjem“, rekao je Aleksić.

On je naveo i da Stefanović „ne čini ništa da sudski epilog dobiju afere PKB, Telekom, Krušik, Savamala i druge“.

„Stefanović ne služi narodu nego režimu i obračunava se sa onima koji rade po zakonu i neće da ćute o kriminalu“, ocenio je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.