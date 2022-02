Aleksić u Lajkovcu: Suština ekonomskog patriotizma je bolji standard gradjana

Potpredsednik Narodne stranke i treći na listi „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ Miroslav Aleksić izjavio je danas u Lajkovcu da je suština ekonomskog patriotizma bolji standard gradjana.

Aleksić je naveo da je suština ekonomskog patriotizma i da država ulaže u domaće firme, a ne da gradjanima priča bajke o prosečnim platama koje su unapred pojela poskupljenja i inflacija, prenela je Narodna stranka.

„Ekonomski patriotizam je garancija da stranci više neće uzimati ogroman profit na osnovu jeftine radne snage, odnosno malih plata, do vlast zastupa ideologiju siromaštva i gradjanima govori da je sramota ako odu na more, ili imaju veću platu“, rekao je on.

Aleksić je istakao da je „režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića u prethodnih 10 godina potpuno uništio Elektroprivredu Srbije (EPS) i Kolubaru“, pa Srbija uvozi struju umesto da je izvozi.

Naveo je da „gradjani strepe da li će biti isključenja struje i restrikcija“.

Ukazao je i da „doskorašnji direktor EPS-a Milorad Grčić, koga je stvorio Vučić“, namerava, kako je naveo, da se izvuče jednim pismom u kojem je napisao da on više nije direktor.

„Ne može, moraće da odgovara i on i onaj ko ga je doveo na to mesto, a to je Vučić“, rekao je Aleksić.

Rekao je da će gradjani Srbije 3. aprila birati da li će Grčić i slični, kojih ima u svakom javnom preduzeću u Srbiji, odgovarati za sve što su počinili.

„Mora da se sprovede lustracija i utvrdi odgovornost svih štetočina, i zato ćemo doneti zakon o utvrdjivanju porekla imovine i oduzimanju nelegalno stečene imovine, a uvešćemo i specijalnog tužioca za visoku korupciju, rekao je on.

Naveo je da se vlast hvali smanjenjem nezaposlenosti, te dodao da je procenat nezaposlenih smanjen zato što Srbiju godišnje napusti 70.000 radno sposobnih ljudi.

Predsednik Opštinskog odbora Narodne stranke Lajkovac Aleksandar Marković rekao je da gradjani Lajkovca plaćaju najskuplju vodu u Srbiji.

„Rešićemo taj problem ako nam gradjani ukažu poverenje. Problem je, takodje, što Lajkovac više nema ni železničku stanicu, a bio je železničko čvorište na pruzi Beograd-Bar“, rekao je Marković.

Prema njegovim rečima, cilj je i izgradnja toplane u Lajkovcu.

Marković je istakao da u Lajkovac mora biti vraćen sud, kako gradjani ne bi gubili ceo dan da odu i vrate se do suda u Ubu.

Potpredsednica Demokratske stranke Tatjana Manojlović je rekla da gradjani očekuju da ujedinjena opozicija preuzme vlast od režima koji je, kako je navela, zloupotrebio sve poluge moći i da institucijama vrati moć koja im pripada po zakonu.

„Pozivamo sve gradjane da na izborima glasaju za listu ‘Ujedinjeni za pobedu Srbije’, jer više nemamo vremena“, rekla je ona.

Prema njenima rečima, državi i narodu mora biti vraćeno dostojanstvo.

(Beta)

