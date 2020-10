Aleksić uputio otvoreno pismo Vučiću o Telekomu

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić uputio je danas otvoreno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kome je tražio da odgovori na sva pitanja koja se tiču poslovanja Telekoma i spornih akvizicija u prethodnim godinama.

„Pošto u Srbiji ne funkcionišu vlada i skupština, jedina institucija i osoba koja u državi o svemu odlučuje ste Vi, predsedniče, i stoga Vam se obraćam sa zahtevom da odgovorite na pitanja vezana za stanje u državnom preduzeću Telekom Srbija a.d. koje je očigledno u ozbiljnoj krizi likvidnosti“, naveo je Aleksić u pismu.

Kako je saopštila Narodna stranka, Aleksić je ocenio kao neverovatno da se mesecima unazad niko od nadležnih državnih organa ne oglašava po pitanju spornih i koruptivnih akvizicija koje je Telekom sproveo kupovinom firmi „Kopernikus tehnolodži“, „Radijus vektor“ i drugih manjih kablovskih operatera i koji su „očigledno plaćeni po mnogostruko većim cenama od realne vrednosti tih preduzeća“.

„Stoga očekujem da Vi kao predsednik države odgovorite na sva pitanja koja se tiču poslovanja Telekoma i spornih akvizicija u prethodnim godinama, posebno zato što ste u jutarnjem programu televizije Pink izjavili da je sprečeno da televizije Prva i O2 dospeju u ruke Dragana Djiilasa i Dragana Šolaka, što potvrdjuje da ste i te kako upućeni u sporne transakcije koje je sproveo Telekom, jer je kompanija Kopernikus kao predmet akvizicije Telekoma u medjuvremenu kupio te dve televizije“, ocenio je potpredsednik Narodne stranke.

On je dodao da „tužilaštvo ćuti, ćuti policija, ćute resorni ministri, ćuti Vlada Srbije“, a da rukovodstvo Telekoma pokušava da odgovori „zamenom teza i neistinama“.

Aleksić je naveo da je pola milijarde evra potrošeno za pomenute kupovine firmi, kao i da su kupljena prezadužena preduzeća sumnjivog boniteta sa kontinuiranim padom prihoda i kao takva plaćena i više od 10 puta od realne vrednosti.

„Pre 10 meseci sam se prvi put po ovom pitanju oglasio kao narodni poslanik u Skupštini Srbije i postavio pitanja o ovim spornim transakcijama koje je sprovelo rukovodstvo državnog preduzeća Telekom Srbija a.d. Posle toga smo to ponovili mnogo puta i ja i drugi opozicioni poslanici, a 12. avgusta sam Tužilaštvu za organizovani kriminal podneo i krivičnu prijavu protiv odgovornih u Telekomu za sprovodjenje spornih akvizicija“, kazao je u pismu.

Prema njegovim rečima, dokaz da je Telekom u ozbiljnoj krizi likvidnosti je činjenica da je i pored zaduženja Telekoma od oko 1,3 milijarde evra u prethodnih nekoliko godina, ta kompanija morala da po prvi put izda korporativne obveznice u iznosu od 200 miliona evra i tako se dodatno zaduži.

„Postavlja se pitanje da li će Telekom sa ovakvom poslovnom politikom biti u stanju da u budućnosti isplaćuje zarade zaposlenima? Posebno je sporno što je veći deo tih obveznica kupila Narodna banka Srbije, po prvi put u istoriji i to je takodje dokaz da je reč o očigledno koordiniranoj akciji u koju je uključena država“, naveo je Aleksić.

Kako je dodao, Narodna banka Srbije isključivo investira u obveznice koje imaju visoki kreditni rejting, državne obveznice najvišeg rejtinga, kratkoročne depozite poslovnih banaka sa visokim rejtingom, a da je u ovom slučaju centralna banka „kupila obveznice od Telekoma bez kreditnog rejtinga, bez prospekta, uz kuponsku kamatu od četiri odsto, čime se krši portfolio politike Narodne banke Srbije“.

On je ocenio da to pokazuje da je Narodna banka počela da se bavi davanjem kredita za refinansiranje dugova, a to nikada ranije nije bila praksa.

„Predsedniče, u ime gradjana Srbije pitam Vas zašto nema odgovora nadležnih institucija po pitanju sprovedenih akvizicija? Zašto Državna revizorska institucija koja je nadležna za kontrolu državnih preduzeća nije obavila kontrolu akvizicija, obradila i dala izveštaj o ekonomičnosti transakcija Telekoma u kojima su potrošene stotine miliona evra obezbedjenih iz kredita?“, pitao je Aleksić u otvorenom pismu.

On je predsednika pitao i „zašto gradjanima Srbije nisu isplaćene dividende Telekoma poslednje dve godine“, kao i „koliki je ukupan dug Telekoma i da li je ta kompanija

(Beta)

