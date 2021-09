Aleksić: Vlast koristila novac od marihuane sa Jovanjice za svoje tajne potrebe

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da je puštanje iz zatvora prvooptuženog u predmetu „Jovanjica“ Predraga Koluvije jasno pokazalo da je uzgajanje marihuane na tom dobru, bilo veliki državni projekat koji je služio za „izvlačenje crnog novca za različite vaninstitucionalne potrebe režima“.

„Pitanje je da li je Koluvija osmislio celu operaciju ili osmislila neka državna služba. Koluvija je imao svoju ulogu u uzgoju marihuane, ali je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) veoma važna. Šta je bila uloga šefa BIA za Beograd Mirka Škera i zašto nije saslušan, iako postoje indicije da je bio zadužen za koordinaciju ljudi iz službi bezbednosti umešanih u proizvodnju marihuane“, naveo je Aleksić, a saopštila Narodna stranka.

Aleksić je za televiziju NovaS rekao i da je pitanje zašto nije saslušana Dijana Hrkalović, „iako se saznalo da je ona odgovorna za policijske registarske tablice koje je Koluvija stavljao na svoj automobil dok je prevozio drogu“.

On je ocenio da se u procesu stiglo do „crvene linije koja ne sme da se predje“, jer bi tada moglo da se dodje do ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina koji je, prema rečima Aleksića, posećivao „Jovanjicu“, ali i do predsednika Srbije Aleksandra Vučića – „koji je Koluviju vodio na putovanja“.

Kako je dodao, cilj vlasti jeste da predmet „Jovanjica“ padne u zaborav i da se optuženi „na neki način aboliraju“.

Potpredsednik Narodne stranke je naveo i da ga ne bi čudilo da optuženi „postanu zaslužni gradjani, jer Srpska napredna stranka (SNS) tako govori o njima“, a da budu osudjeni oni koji su javnosti ukazali na najveću plantažu marihuane u Evropi i na „veze vrha režima sa tom kriminalnom operacijom“.

„Reč je o najvećoj zapleni droge u Srbiji. Taj proces je mogao da se završi za šest meseci da imamo pravosudje, ali se to nije dogodilo. Sa druge strane, ekspresno se završavaju procesi protiv nas koji govorimo o ‘Jovanjici’, dok sudjenja po našim tužbama protiv tabloida i čelnika režima traju godinama“, kazao je Aleksić.

On je podsetio da je Koluvijin advokat poslanik SNS-a Vladimir Djukanović, koji je predsednik Odbora Skupštine Srbije za pravosudje i koji kao član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca može da utiče na ocenjivanje rada sudija, dok su sudije Zoran Savić i Duško Milenković, koje su bile u veću Apelacionog suda koje je pustilo Koluviju iz pritvora, bile i u veću koje je oslobodilo biznismena Stanka Subotića Caneta.

„Sve sudije koje prihvate da budu sluge režima i da rade protiv zakona i etičkih normi moraju biti svesne da će doći trenutak kada će biti sagledana njihova odgovornost“, rekao je Aleksić.

Naveo je da je Koluvija pušten i zbog velikog straha vrha režima da bi mogao da progovori o punoj istini o „Jovanjici“, jer je on ključni svedok i zna sa kim se dogovarao i ko je sve bio umešan u proizvodnju marihuane.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je nedavno zatvorski pritvor vlasniku poljoprivrednog dobra „Jovanjica“ Predragu Koluviji i odredio mu kućni pritvor uz nanogicu.

(Beta)

