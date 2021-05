Aleksić: Vlast mora da normalizuje izborne uslove

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da će vlast „morati“ da normalizuje izborne uslove „onoliko koliko je minimalno da stranke koje su bojkotovale izbore na njih izadju“ i da se pravi pregovori o tome odvijaju uz posredovanje EU, a da svi koji idu na „predstave“ predsednika Srpske napredne stranke i Srbije Aleksandra Vučića treba „da znaju da će biti izigrani“.

Aleksić je u intervjuu za „Istinomer“ rekao da je „minimum da se oslobode mediji, pre svega Radio-televizija Srbije, koju plaćaju svi gradjani, da se spreče pritisci na birače i kradja izbora i da izborni sistem može da funkcioniše normalno“, saopšteno je iz Narodne stranke.

„Verujem da će to i dogoditi kao rezultat pregovora uz posredovanje EU“, rekao je Aleksić .

Aleksić je istakao da „Vučić veoma dobro zna da mora“ da poštuje zahteve EU i da nije dovoljno to što je „servilan prema njima“.

„Potrebno je da Srbija koja teži da bude članica EU sredi politički ambijent i omogući normalno održavanje izbora, da postoje vlast i opozicija i da se dodje do kakvih-takvih institucija“, rekao je Aleksić.

Aleksić je razgovor u Skupštini Srbije, kojem je prisustvovao i predsednik Srbije, nazvao „Vučićevom predstavom“.

„Vučić ne želi da se suštinski bilo šta promeni u vezi sa izbornim uslovima, slobodom medija i pritiskom na birače. Njemu je ovo sada idealno kako bi mogao da nastavi da vlada. Idealno mu je da bude totalitarni vladar koji nema opoziciju, kontroliše medije i ima sistem za zastrašivanje birača kroz ugovore o delu i za kupovinu glasova. Njemu odgovara da se ništa ne promeni“, rekao je Aleksić.

Aleksić je rekao da će verovatno istog dana biti održani predsednički, parlamentarni i lokalni izbori.

„Opozicija mora da napadne iz sve snage sve izbore, od kojih su za promenu vlasti ključni izbori za predsednika Srbije, ali ako ne bude dogovora oko izbornih uslova, nećemo više čekati sa strane da se neko smiluje, nešto će se dogoditi – protesti, nemiri sukobi… To nije moja želja ili hir bilo koga iz opozicije, nego će to gladan i obespravljen narod… Sve vri kao u ekspres loncu“, rekao je Aleksić.

Aleksić je naveo da je opozicija u Beogradu favorit i da to mora iskoristiti.

„Opozicija mora da učini sve kako Vučić ne bi više imao parlamentarnu većinu i to je ambijent u kojem on više neće moći da vlada, a ako bude drugog kruga predsedničkih izbora, onda je u drugom krugu sve moguće. To bi trebalo da bude cilj opozicije i verujem da ćemo postići dogovor“, rekao je Aleksić.

On je rekao da „kada dodje momenat u kojem će se znati da izlazimo na izbore, opozicija će se dogovoriti“.

„Sešćemo za sto i predložićemo najbolje kandidate i krenućemo u veliki obračun sa režimom zajedno sa nezadovoljnim narodom, kojeg je mnogo više od onih koji su u vlasti. Tom narodu je potrebna jaka poruka i jasan put i pravac kojim želimo da idemo i on će stati iza nas“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.