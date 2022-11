Aleksić: Vučić dogovorio predaju nadležnosti na Kosovu i Metohiji, a to predstavlja kao otimanje

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da ne postoji nikakva opasnost u vezi sa preregistracijom vozila na Kosovu i Metohiji, nego je u toku „velika predstava“ u kojoj predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da predavanje nadležnosti vlastima u Prištini, o kojima se dogovorio, predstavi kao otimanje na silu.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Aleksić je za televiziju Nova S izjavio da „Vučić šalje avione na dronove, a ne postoje nikakvi problemi“.

„Bio sam na severu i jugu Kosova i Metohije kada su prošli put tablice bile. Idem tamo jednom mesečno, i tamo ne postoji ono što se u centralnoj Srbiji predstavlja u medijima. Naši ljudi na Kosovu i Metohiji, pored problema sa Albancima, najveći problem imaju sa Srpskom listom, koja ih ucenjuje i maltretira i ne mogu da dobiju posao niti drva za ogrev ako nisu u Srpskoj listi“, rekao je Aleksić.

Istakao je da je Srpska lista „kriminalna organizacija koja drži ljude u okupaciji“, i da ona ne pomaže Srbima nego ih rasteruje sa Kosova i Metohije.

„U to su me uverili ljudi u Lipljanu, Gračanici i Kosovskoj Mitrovici“, rekao je Aleksić.

On je dodao da vlast u Beogradu stalno okrivljuje predsednika vlade samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija, a da Vučić prećutkuje da Srpska lista koju kontroliše „daje većinu Kurtijevoj vladi i sedi u toj vladi“.

„Vučić je razvlastio Srbiju na Kosovu i Metohiji i to je činjenica“, rekao je Aleksić.

On je povodom nastavka sudjenja optuženima za uzgajanje više tona marihuane na „Jovanjici“ rekao da se taj proces odugovlači jer „režim pokušava da prikrije ulogu čelnih ljudi države“ u toj aferi.

„Taj proces je mogao da bude završen za šest meseci, ali oni nastoje da prikriju odgovornost vrha države“, rekao je.

Aleksić, koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom u Trsteniku, rekao je da je u poslednjih deset godina broj krava u Srbiji smanjen sa 480.000 na 190.000, jer se uzgoj postao neodrživ, i da zato gradjani Srbije kupuju mleko iz Poljske umesto domaće.

„Srbija danas uvozi krompir iz Francuske i povrće iz Albanije, a sve to može da se proizvodi u Srbiji. Gradjani skupo plaćaju uvozno povrće, domaći poljoprivrednici prestaju da rade jer im se ne isplati i ljudi odlaze sa sela. Godišnje se u Srbiji ugasi izmedju 40 i 50 škola u selima, sve je to povezano“, rekao je Aleksić.

Dodao je da je „vlast uništila poljoprivredu i da će se teško oporaviti“.

„Od poljoprivrede živi milion i po ljudi, a samo tri odsto budžeta se izdvaja za poljoprivredu, dok se u razvijenim državama za podsticaje izdvaja 30 odsto“, kazao je on.

Aleksić je naveo da je predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić „prvo osiromašio naciju a onda ju je uplašio, jer se tako najlakše vlada“.

„Okružio se ‘prljavim’ ljudima koji su opterećeni aferama, jer takve lakše kontroliše i niko od njih ne može ni da pomisli da formira svoju frakciju u SNS-u“, rekao je Aleksić.

Istakao je da predsednik Srbije „sve radi samo zbog političkog i finansijskog interesa, svog i režima kojim upravlja“.

„Njegov interes za Srbiju postoji samo na njegovim konferencijama za novinare i u javnim nastupima u kojima se predstavlja kao da je zabrinut za gradjane, pa je onda tužan, pa samo on neprekidno radi, niko osim njega ništa ne radi… Sve je to laž. Kako on stvarno vidi Srbiju i gradjane pokazuje to koga postavlja za ministre i čelnike javnih preduzeća“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

