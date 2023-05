Ambasade SAD i Ukrajine kritikuju učešće Vulina na konferenciji u Moskvi

Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil (Christopher Hill) i Ambasada Ukrajine u Srbiji kritikovali su danas učešće direktora Bezbednosno-informativne agencija (BIA) Aleksandra Vulina na međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi.

Hil je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) naveo da „ne bi trebalo da iko daje legitimitet ruskoj akciji (protiv Ukrajine) tako što će sarađivati sa Kremljom kao da je sve u redu“.

„Agresija Rusije protiv njenog mirnog suseda, Ukrajine, nezakonita je i nerazumna. (Predsednik Rusije) Vladimir Putin započeo je ovaj brutalni rat. On može i treba odmah da ga prekine i zaustavi smrt i razaranja koja njegov rat čini“, naveo je Hil.

Iz Ambasade Ukrajine je za RSE rečeno da Srbija i Ukrajina teže članstvu u Evropskoj uniji i da bi Srbija u odnosu na to trebalo da uvede sankcije Rusiji.

„Računamo na to da će se zemlja kandidat za članstvo u EU pridružiti zajedničkoj evropskoj politici prema državi agresoru Rusiji“, navela je Ambasada Ukrajine.

Vulin je juče predstavljao Srbiju na međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi, a na fotografiji koju su objavili ruski mediji vidi se kako stoji pored predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Na konferenciju, na kojoj su učestvovali predstavnici oko 90 zemalja, Vulin je otišao dva dana pošto je šef evropske diplomatije Žozep Borel, posle sastanka šefova diplomatija članica EU, upozorio da održavanje bliskih veza s Rusijom nije kompatibilno sa procesom pridruživanja Uniji.

„Kad je reč o kandidatima za članstvo u EU koji se nisu usaglasili sa sankcijama EU protiv Rusije, a tu ću posebno ukazati na Srbiju, održavanje bliskih veza s Rusijom nije podudarno s njihovim procesom ulaska u članstvo Evropske unije. To takođe nanosi štetu njihovim celokupnim nacionalnim interesima, ali svakako nije spojivo s postupkom koji vodi ulasku u EU“, naveo je Borel u ponedeljak.

Na sajtovima državnih institucija Srbije nema informacija o učešću Vulina na bezbednosnoj konferenciji u Moskvi.

(Beta)

