Ambasador Kosnet: Kosovo ima obavezu da formira ZSO

Američki ambasador na Kosovu, Filip Kosnet izjavio je danas da njegova zemlja veruje da Kosovo ima obavezu da formira Zajednicu srpskih opština, i da postoji obaveza da se poštuju ranije preuzeti sporazume i obaveze.

On je, za mitrovački Radio plus, rekao da istorija nije započela danom kada je formirana vlada Aljbina Kurtija.

Upitan da li vidi bilo kakav prostor za kompromisno rešenje izmedju Beograda i Prištine, Kosnet je odgovorio da „misli da je bilo puno teških razgovora i uzdržavanja pre pripreme za pregovore“, ali da „ne bismo smeli da dozvolimo da nas to obeshrabri ili uznemiri“.

„Važno je, mislim, da prepoznamo da vreme nije na strani strana (u pregovorima). Mislim da je najveći neprijatelj Kosova samozadovoljstvo. Šta podrazumevam pod tim? Tokom poslednjih dvadeset godina, na Kosovu se stvorila situacija gde su se ljudi veoma navikli na medjunarodnu zajednicu koja upumpava puno novca u zemlju, pomažući narodu Kosova u rešavanju njihovih problema“, kazao je Kosnet

Kosnet je ukazao da se očekuje da kosovsko društvo postane zrelije i preuzme na sebe više odgovornosti.

„Ne bih govorio o strpljenju. Nije da smo ogorčeni ili nestrpljivi. Mi očekujemo da Kosovo može da postane zrelije kao demokratija i kao ekonomija i da preuzme više odgovornosti na sebe. Smatram da to nije ništa negativno. Normalno je da zemlja kojoj pružamo veliku pomoć, pomažemo u izgradnji njenih kapaciteta postane sve više nezavisnija“, kazao je Kosnet.

On je dodao da će SAD biti tu kao partner Kosova, ali da to mora da postane ravnopravnije partnerstvo, što znači da se ponekad neće složiti oko politike.

„To takodje znači da će Kosovo steći poštovanje svojih suseda, jer se ponaša kao nezavisna zemlja koja je spremna da sedne za sto i vodi teške razgovore, teške pregovore i donosi nove ideje. Smatram da je to ono što ljudi na Kosovu i ljudi iz susednih zemalja žele. Ne žele da njihovi lideri samo razgovaraju oštro. Oni žele da oni pronadju rešenja za probleme ljudi”, rekao je američki diplomata.

Govoreći o sporazumu koji je 4. septembra postignut u Vašingtonu Kosnet je rekao da je administracija predsednika SAD Džozefa Bajdena pažljivo proučila Vašingtonski sporazum koji su potpisali Aleksandar Vučić i Avdulah Hoti u Beloj kući i zaključila da su to stvari koje žele da obe strane dalje ispunjavaju.

„Dakle, u osnovi je na Kosovu i Srbiji da osmisle put dalje. Mislim da neće biti puno prostora za napredak ako obe strane nisu spremne na kompromise. Znam da su neki ljudi rekli, pa mi smo učinili dovoljno kompromisa, na nekom drugom je red da čini kompromis. To nije baš produktivan put napred“, kazao je američki ambasador.

Na konstataciju da od strane Prištine nije vidjen nikakav kompromis, ambasador Kosnet je, izmedju ostalog, rekao da će medjunarodni partneri biti tu da podrže implementaciju, ukoliko se postigne sporazum.

