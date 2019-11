Ambasador Nemačke: Poenta dijaloga Srbije i Kosova sporazum, a cilj normalizacija odnosa

Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib je kazao da je poenta dijaloga Srbije i Kosova da postignu sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum čiji je cilj normalizacija odnosa, „bez specificiranja šta bi to moglo uključivati“.

„Medjusobno priznavanje bilo bi očigledno rešenje, ali pošto znamo koliko je u Srbiji pitanje nezavisnosti Kosova politički teško, cilj je normalizacija odnosa bez specificiranja šta bi to moglo uključivati“, rekao je Šib u intervjuu za izdanje lista „Blic“ od nedelje i dodao da bi sporazum Srbije i Kosova doprineo stabilnosti regiona.

Govoreći o nemačkom predsedavanju Evropskom unijom u drugoj polovini iduće, 2020. godine, Šib je kazao da je politika proširenja EU medju prioritetima.

On je rekao da je „veoma razočaravajuće“ to što „vropski savet nije doneo odluku o otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ali on smatra da to ne znači da je evropska perspektiva dovedena u pitanje.

Dodao je da se nada da će pozitivna odluka doći pre Samita EU i Zapadnog Balkana u maju iduće godine u zagrebu i da Nemačka blisko saradjuje s partnerima u Parizu koji se usprotivio pšroširenju EU pre njene reforme.

„Slažemo se sa njima da proces pristupanja može biti poboljšan, ali to ne treba da spreči EU da otvori pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom“, rekao je Šib.

Na pitanje o izjavi američkog izaslanika Metjua Palmera u Prištini da će „Srbija morati da prizna Kosovo“, nemački ambasador je diplomatski odgovorio rekavši da je dobro što je Palmer bio i u Prištini i u Beogradu, i da je neophodno što pre pokrenuti dijalog.

„Moraćemo da sačekamo da se formira nova vlada u Prištini. Tarife (Kosova na robu iz BIH i Srbije) moraju da se ukinu. To je ono što i EU i SAD stalno ponavljaju“, kazao je Šib.

On je rekao povodom kosovskih taksi na srpsku robu da su i SAD i EU već tražile da Priština povuče tkase i ponovio da se dijalog definitivno mora nastaviti.

„Novoj vladi (Kosova) će biti stavljeno do znanja da medjunarodna zajednica očekuje da se to desi“, rekao je Šib.

Istakao je da je važno i da Srbija „prekine kampanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova“.

On je rekao da napredovanje Srbije ka EU posebno zavisi od Poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, a tu, rekao je ambasador, „i dalje ima dosta nedostataka i treba učiniti još mnogo“, ocenio je Šib i kao primere naveo slobodu štampe i probleme bezbednosti novinara.

(Beta)