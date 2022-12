Ambasador SAD: Važno da Srbi na Kosovu mogu da vide patrijarha SPC

Povodom odluke vlasti Kosova da poglavaru Srpske pravslavne crkve, Porfiriju, zabrane posetu Kosovu, ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil je rekao da se nada da se to neće ponoviti jer je za tamošnju srpsku zajednicu važno da može da vidi patrijarha.

„Pre svega, mislim da je važno za srpsku zajednicu da može da vidi patrijarha. Mislim da je to nešto osnovno – za religijske slobode tamo. Mislim da nećete naći nikoga u međunarodnoj zajednici ko se protivi njegovom pravu da uđe na Kosovo i da se sastane s vernicima. To je naš stav i nadam se da se ovo neće ponoviti“, rekao je ambasador Hil u intervjuu za portal Nova.rs.

On je to rekao na pitanje o tome kako komentariše zabranu patrijarhu da poseti Kosovo i to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za tu zabranu okrivio i vlasti u Prištini i međunarodnu zajednicu.

(Beta)

