Ambasador Slovenije: Put Srbije ka EU može voditi preko Ljubljane

Ambasador Slovenije u Srbiji Damjan Bergant izjavio je da je članstvo Srbije u EU neizbežno i da je Slovenija spremna da joj pomogne na tom putu, ali i da Srbija treba da završi svoj domaći zadatak u oblasti vladavine prava, demokratije, slobode medija, borbe protiv korupcije i međususedskih odnosa.

„Uvek naglašavam da je Slovenija prirodni saveznik Srbije na putu ka EU. U stvari, mogu reći i da put od Beograda do Brisela može voditi preko Ljubljane. Ali koliko od toga Srbija želi da iskoristi zavisi uglavnom od Srbije“, rekao je Bergant za portal balkantravel.rs.

Slovenački ambasador je podsetio da članstvo u EU takođe zahteva mnogo napornog rada i odricanja u nekim oblastima.

„Srbija, i pogotovo Srbi, morate pre svega da shvatite da ste deo Evrope i sveta i da u vašoj neposrednoj blizini nema neprijatelja i zlobnika koji žele da vam naude. Svakako da je važna tradicija, istorija, nacionalna pripadnost i sve ostalo, ali još važniji su pojedinci i globalna perspektiva Evrope“, kazao je.

Bergant je ocenio da EU daje najveću moguću perspektivu vladavini prava, ljudskim pravima i demokratiji i da nijedna zemlja nije idealna po nabrojanim vrednostima, ali im se treba što više približiti.

„Najveći neprijatelj EU je nacionalizam, a bojim se da pojedinci u Srbiji trenutno više teže ka nacionalizmu nego evropskoj perspektivi. Stoga će i ovaj mentalni skok biti neophodan da bi svi shvatili šta Evropa znači i koje prednosti donosi. Zatvaranje u sebe nikada nije bilo bolje u odnosu na široki i otvoreni pogled. To je osnova koju Srbija mora da razume i prihvati“, istakao je.

Bergant je rekao da je ponosan na rezultate u zbližavanju Slovenije i Srbije za vreme njegovo dosadašnjeg trogodišnjeg mandata u Beogradu.

„Veoma sam ponosan na izuzetno dobre odnose dve zemlje na političkom, ekonomskom, kulturnom i drugim poljima. U stvari, između dve zemlje nema otvorenih pitanja, osim pitanja sukcesije, koje nije bilateralno već multilateralno pitanje, jer su tu uključene i Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija“, rekao je.

On je dodao da bi „Slovenija i Srbija mogle da postanu veoma bliski saveznici u budućnosti kao članice EU“, ali je „preduslov za to da Srbija završi svoj domaći zadatak u oblasti vladavine prava, demokratije, slobode medija, borbe protiv korupcije, međususedskih odnosa i kao rezultat toga postane članica EU“.

Dodajući da su u EU i drugde „saveznici uvek važni“, Bergant je ocenio da bi Srbija i Slovenija to mogle da postanu, ali samo pod uslovom da ravnopravno i bez zavisti sarađuju.

„Nažalost, često se javlja osećaj više vrednosti kod nekih pojedinaca. Barem ja to više osećam sa strane Srbije, jer živim ovde, ali siguran sam da je to isto kod pojedinaca na našoj strani. Razlozi na strani Srbije su mogući zbog razlike u broju stanovnika i veličine zemlje ili istorijskog značaja Srbije u prošlosti, a Slovenije zbog privredne i opšte razvijenosti. Među jednako vrednim partnerima sa sličnim interesima to se može izbeći“, rekao je ambasador Slovenije u Beogradu Damjan Bergant za portal balkantravel.rs.

(Beta)

