Ambasador Ukrajine se nada uvodjenju sankcija Rusiji kada se formira Vlada

Ambasador Ukrajine Volodimir Tolkač izjavio je da njegova zemlja računa na veću podršku Srbije i uvodjenje sankcija Rusiji i izrazio nadu da će se to i desiti nakon što bude formirana nova Vlada.

„Zahvalni smo na političkoj podršci Srbije koju je pružila i pruža Ukrajini u okviru UN i drugih medjunarodnih organizacija. Medjutim, deklaracije i politička podrška neće zaštititi Mariupolj, Vinicu, Kremenčuk, Buču i mnoge druge gradove, a pre svega naše žene i decu, roditelje od potpunog uništenja. Stoga računamo na jačanje podrške od strane svih koji žele da žive u slobodnom svetu, posebno Srbije. Podrška podrazumeva i uvodjenje sankcija ruskim osvajačima, ubicama i silovateljima“, rekao je Tolkač u intervjuu za Demostat.

Tolkač je dodao da Rusija predstavlja pretnju ne samo po Ukrajinu već i celu Evropu i da zato odgovor EU, kao i zemalja kandidata medju kojima je i Srbija, mora biti jedinstven i snažan.

„Podsećam samo da je rastojanje od Harkova, koji se nalazi na prvoj liniji fronta, do Užgoroda, koji je na zapadnoj granici Ukrajine, oko 1.300 kilometara. A udaljenost od Užgoroda do Subotice je samo oko 500. Toliko o važnosti zajedničkog otpora i blizine opasnosti“, rekao je on.

Tolkač je rekao da su za njegov narod posebno bolne izjave pojedinih srpskih političara, javnih ličnosti i medija kojima se otvoreno podržavaju, kako se izrazio „zločini Putinovog režima nad stanovništvom Ukrajine“.

„Naši gradjani, posebno oni koji su bili prinudjeni da u Srbiji potraže utočište od ratnih užasa, ne razumeju kako je moguće da se na ulicama jedne evropske zemlje, kandidata za članstvo u EU, mogu naći fašistički natpisi, nova svastika koju koristi vojska zemlje agresora. Sigurni smo da ćemo pobediti i zato već sada tražimo pomoć za obnovu naših gradova i infrastrukturnih objekata. Sa zahvalnošću ističem da je predsednik Aleksandar Vučić već izrazio spremnost da učestvuje u obnovi Ukrajine“, rekao je on.

Komentarišući podatke da oko 80 odsto gradjana Srbije ne podržava uvodjenje sankcija Rusiji, Tolkač je rekao da je ruska državna propaganda široko prisutna u informativnom prostoru Rusije.

„Nažalost, niko bolje od Ukrajinaca ne zna šta znači kada vas Rusi izaberu za ‘bratski narod’. U Srbiji se na svakom koraku može videti propaganda ‘jedinstva Rusa i Srba’. Ovo podseća na Putinovu propagandu o ‘jednoj naciji Rusa i Ukrajinaca’. Ali znate kuda je to dovelo. U Moskvi ovo ‘jedinstvo’ shvataju na svoj način. To su prilično ubedljivo demonstrirali u Ukrajini uništavajući i ubijajući, osvajajući, silujući. Njihov koncept jedinstva uključuje jednu zastavu u Kremlju i Kijevu, jedan ruski jezik komunikacije, jednog vladara i diktatora na prostoru bivšeg Sovjetskog Saveza, sutra Varšavski pakt, a prekosutra…? Da li mislite da će koncept ‘bratstva i jedinstva’ biti drugačiji za Srbiju?“, dodao je on.

On je rekao da je od početka rata preko teritorije Srbije emigriralo oko 40.000 državljana Ukrajine, da je status privremene zaštite prijavilo 607 ljudi a da se na teritoriji Srbije nalazi 2.171 raseljeni Ukrajinac.

Ukrajinski ambasador je naveo da je poboljšanje ukrajinsko-srpskih ekonomskih odnosa od ključne važnosti i da, s obzirom na malu udaljenost i postojanje važnih industrijskih grana, dve zemlje imaju šta da ponude jedna drugoj.

„Zahvaljujemo Srbiji što pomaže i podržava naše izbeglice. Srbija im pruža pristojne uslove za život i obezbedjuje sve što im je potrebno. Bili bismo zahvalni Srbiji ako bi uvela sankcije kao stvarno priznanje Rusije kao zemlje agresora, terorističke zemlje“, dodao je on.

(Beta)

