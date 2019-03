Američki ambasador na Kosovu upozorava: Naše strpljenje uvek ima granica

Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet izjavio je da su SAD posvećene pružanju podrške procesu dijaloga Prištine i Beograda, ali da njihovo strpljenje ima granice i da ne može da garantuje da će Vašington i u budućnosti isto toliko biti posvećen tome ako dve strane ne žele da krenu napred u kratkom roku.

“Naše strpljenje ima granice. Jedna od stvari na koje smo ukazali obema vladama i u Prištini i u Beogradu jeste da su SAD posvećene pružanju podrške procesu. Predsednik (Donald) Tramp je kao što je poznato pisao predsednicima (Aleksandru) Vučiću i (Hašimu) Tačiju kako bi podvukao da je Vlada SAD potpuno predana ovom procesu“, rekao je Kosnet za Radio Kontakt plus.

On je upozorio da ako dve strane ne žele da krenu napred u kratkom roku i kažu „dobro, bićemo spremni za nekoliko godina“, onda ne može da garantuje da će Vašington i u budućnosti biti isto toliko posvećen tome kao što je sada.

Kosnet je to rekao odgovarajuci na pitanje o taksama koje su kosovske vlasti uvele na uvoz robe iz centralne Srbije i BiH, navodeći da američka vlada i dalje veruje da je ukidanje takse važan korak da se dijalog Prištine i Beograda ponovo nastavi i da su to rekli mnogo puta.

Kosnet je u intervjuu Radiju Kontakt plus ocenio da razgovori o spajanju Južne i Severne Mitrovice u ovom trenutku nisu ni konstruktivni ni produktivni, i da razume zabrinutost Srba zbog najava ujedinjenja Mitrovice, Trepče i statusa Prištinskog univerziteta.

“Razumem zašto postoji zabrinutost zbog toga. Smatram da bi ljudi trebalo da se smire, da bi trebalo da se opuste jer mislim da je važno da se svi ponašaju odgovorno. Kada kažem svi, opet, mislim na vlade. Pozivamo vladu u Prištini, kao i vladu u Beogradu da ne preduzimaju dodatne mere koje će ovo dalje iskomplikovati“, rekao je Kosnet.

„Smatramo da takav razgovor (o Mitrovici) u ovom trenutku nije konstruktivan ili produktivan, i to je nešto što ne bismo smatrali prihvatljivim izvan konteksta sveobuhvatnog sporazuma izmedu Kosova i Srbije. Kada to kažem, želim ponovo da naglasim da je na ljudima na Kosovu i u Srbiji da odluče o tome koji je to put napred – mi ne pišemo scenario, ne kažemo šta je to što mislimo da bi konačni ishod trebalo da bude. Kažemo da ljudi moraju da se vrate za sto i počnu da rade na tome“, naglasio je Kosnet.

On je ponovio da je vlada SAD saopštila da smatra da je 2019, godina kada bi Kosovo i Srbija trebalo da dođu do sveobuhvatnog sporazuma, dodavši da ipak ne želi da proces veže sa ikakvim fiksnim ciljanim datumima.

„Važno je da ljudi znaju da je Sjedinjenim Državama stalo do sigurnosti, bezbednosti i prosperiteta ljudi iz srpske zajednice na Kosovu, i na severu i na jugu, i smatramo da građani koji će imati najviše koristi od sveobuhvatnog sporazuma jesu upravo pripadnici srpske zajednice u Severnoj Mitrovici“, naveo je Kosnet koji je juče posetio policiju u tom delu Kosovske Mitrovice.

„Ono što smo rekli je da – mi nemamo crvene linije, ali i ne dajemo blanko čekove“, rekao je Kosnet je dodao da ako su Priština i Beograd u stanju da definišu sveobuhvatni sporazum koji zadovoljava potrebe naroda obe zemlje – koji je održiv – to će biti veliki uspeh i SAD će to da podrže.

(Tanjug)