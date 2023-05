Američki senatori: Bez sprovođenja sporazuma sa Srbijom nema učlanjenja u EU i NATO

Američki senatori Kris Marfi i Geri Piters izjavili u Prištini da posledice nesprovođenja sporazuma sa Srbijom mogu doneti izostanak integracije Kosova u Evropsku uniju i NATO.

„Dakle, ne govorimo o posledicama za SAD. To su posledice po građane Kosova i Srbije ako njihovi lideri ne donesu teške političke izbore neophodne za normalizaciju, a zatim i za međusobno priznanje“, rekao je Marfi.

Američki senator rekao je da će istu poruku preneti i rukovodstvu Srbije i izrazio uverenje da je moguće postići jednoglasnost ako budu rešene razlike koje danas postoje između Kosova i Srbije.

„I ove razlike se mogu rešiti. Tako da ne mogu da odredim datum za to (članstvo u NATO), mada mislim da je moguće, to je predvidljivo, ali zavisi od postizanja i sprovođenja dogovora“, pojasnio je on.

Senator Piters rekao je da nerešavanje sporova sa Srbijom košta Prištinu i u pogledu stranih investicija, jer su za investitore važni bezbednost i odnosi sa Srbijom iako je Kosovo mesto za lako poslovanje.

„Postoje ogromne mogućnosti da strane investicije dođu ovde, ali ne ako nemamo sporazum koji uverava investitore da je ovo dobro mesto za ulaganje“, rekao je Peters.

Dvojica senatora su podvukla da neće biti prihvaćeni ustupci koji ugrožavaju suverenitet i bezbednost na Kosovu.

Kao i drugi američki predstavnici, senatori Marfi i Piters daju garancije da Zajednica opština sa srpskom većinom može biti formirana samo bez kršenja suvereniteta Kosova.

„Jasno je da SAD smatraju da je Zajednica opština sa srpskom većinom nešto što može i što treba da se uradi. I mi ćemo nastaviti da insistiramo na tome, jer to vidimo kao obavezu koju je Kosovo preuzelo i smatramo da je apsolutno neophodno da se Kosovo konačno pridruži svim institucijama čiji deo zaslužuje da bude“, rekao je Marfi.

Prema njegovim rečima, Kosovo mora da ispuni ovu obavezu, a Srbija da odustane od blokade koju je napravila na putu ka članstvu u međunarodnim organizacijama.

„Postoje razlozi zašto se traži Zajednica opština. I postoji realno uverenje da Zajednica može, istovremeno, da pruži važne usluge tamošnjim ljudima“, kazao je Marfi.

(Beta)

