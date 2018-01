Američki zvaničnik: Najvažnije je da imate veću ulogu na Balkanu od SAD

Predsednika američkog Saveta za spoljne odnose Ričard Has izjavio je večeras da bi nastojanja Beograda da utiče na SAD da promeni politiku prema Srbiji predstavljalo gubljenje vremena.

„Voleli bismo da vidimo da region napreduje. Najvažnije je da vi i vaši susedi imate veću ulogu u regionu od SAD“, rekao je Has u Beogradu na promociji knjige „Svet u neredu“ u izdanju Centra za medjunarodne odnose i održivi razvoj Vuka Jeremića.

Prema njegovim rečima, važno je i da vlade i narodi shvate da oni utiču na svoju budućnost i da o regionu treba da odlučuju zemlje regiona.

Has, koga je Jeremić nazvao jednim od najuticajnijih američkih diplomata i strateških mislilaca,

ocenio je da „autsajderi“ poput SAD, za razliku od glavnih aktera u nekom problemu, mogu da doprinesu malo u postizanju rešenja.

Beograd i Priština moraju sami doći do rešenja, rekao je Has koji je rekao i da ne žali zbog NATO bombardovanja SRJ.

„Ako trošite vreme da skrenete pažnju Bele kuće, Kongresa, Vašingtona, Stejt departmenta to je gubljenje vremena“, rekao je Has na pitanje Jeremića šta bi srpski zvaničnici trebalo da urade da bi SAD poboljšale politiku prema Srbiji iz našeg ugla, a za koje je rekao da misli da nije dobro pitanje.

Has, koji je radio sa četiri američka predsednika, ocenio je da je teško održati prioritet SAD, i da je dobro što ga Srbija nema, jer to znači da postoji problem i aktivna kriza.

Dodao je da se nijedan američki zvaničnik neće probuditi i pomisliti na Balkan kada u svetu ima mnogo toga važnijeg.

Podsetio je da je Balkan poslednji put bio u fokusu SAD u vreme raspada bivše Jugoslavije.

Srbija ima aktivne izazove koje treba da reši, ne treba pogoršavati stanje u regionu da bi došli u fokus SAD, rekao je Has.

On je naveo i da je nefer reći da intervencija na SRJ loše izvedena i loše osmišljena samo zato što stvari posle nisu ispale dobro.

„Pažnju treba usmeriti kako živeti u budućnosti, a ne tako što će se govoriti bili smo žrtve pre 20 godina“, rekao je Has i dodao da intervencije obično rešavaju jedan problem.

„Intervencije ne rešavaju istoriju, one rešavaju samo jedno poglavlje“, rekao je Has i dodao je da je teško govoriti o bombardovanju SRJ jer se ne zna šta bi se desilo da do nje nije došlo.

Has je na skupu govorio i o najvećim pretnjama po čovečanstvo – klimatskim promenama, upotrebi nuklearnog naoružanja i bolestima, pandemijama, ali i onim koje svakodnevno ubijaju kao što su dijabetes, krvni pritisak, pušenje i sedenje.

