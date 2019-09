Amerika naoružava bosansku vojsku!? (video)

Oružane snage Bosne i Hercegovine (BiH) pokrenule su proces naoružavanja, kako je to prošle godine i najavio Bakir Izetbegović. Prvi kontigent stigao je iz Amerike u vidu dva polovna helikoptera „Hjui 2“, američke firme „Bel“, koji su se proslavili učešćem u Vijetnamskom ratu.

Nezvanično, ovo je samo početak u naoružavanju bosanske vojske koje će finansirati Amerika uz instant donaciju od pet miliona evra. Ostatak novca, oko 300 miliona konvertibilnih maraka, odobrilo je Veće ministara BiH u decembru 2015. godine.

Da li je naoružavanje borbenim helikopterima u trenutku kada je politička scena u BiH usijana, naročito posle Deklaracije SDA o stvaranju Republike BiH, potez koji može da ode u lošem pravcu?

Vojska Federacije, a ne RS

Sagovornici Sputnjika Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta za bezbednost u Banjaluci i Gostimir T. Popović, politički analitičar i stručnjak za bezbednost, smatraju da sve što se dešava u BiH ima veze sa politikom, uključujući i naoružavanje vojske.

Oba sagovornika smatraju da ako je Amerika mogla da dâ osam miliona evra za nevladin sektor, a da RS o tome nije ništa znala, sasvim je moguće da ni u ovu američku donaciju nisu bili upućeni. To je, kako kaže Ćeranić, manji problem od pitanja protiv koga se naoružava vojska Bosne?!

„Bezbednost je duboko političko pitanje u BiH. Ako je osuđena RS koja je želela da obnovi lako naoružanje svog MUP-a, kako onda borbeni helikopteri mogu biti dobrodošli“, pita se naš sagovornik, uz podsećanje da je RS od pet agencija dobila dozvole da obnovi oružje za policiju, ali je opet na kraju ispalo da se RS naoružava.

On veruje da je dosta toga jasno iz nedavne Deklaraciju SDA.

„Dvostruki standardi su još od potpisivanja Dejtona na sceni u BiH i to smeta ne samo Srbima, već i Hrvatima. Kada pričamo o naoružanju, mora se imati u vidu i nedavna platformu SDA koja je istakla ratne ciljeve. Dakle, sve ono što je hteo da ostvari Alija Izetbegović, a zbog čega je i došlo do ratnih sukoba na ovim prostorima, sada pokušava da ostvari njegov sin Bakir Izetbegović“, dodaje on.

Odbrana je na entitetima

Stručnjak za bezbednost Gostimir T. Popović naglašava da problem može da nastane jer je odbrambeni sistem RS predat Sarajevu, dakle, RS ga nema.

„U aneksima Dejtonskog sporazuma lepo piše šta ko može i koliko da ima od naoružanja. S obzirom da je RS oduzeto pravo koje je prema Dejtonskom sporazumu imala, to jest mogućnost da ima svoju vojsku, ovo sada može da bude problem. Zbog toga je možda potrebno da se napravi određeni politički potez kako bi RS vratila pravo koje joj je pripadalo po izvornom Dejtonu“, kaže on.

Ćeranić podseća da je RS pristala da BiH ima zajedničku odbranu, samo zbog nedostatka novca. Inače, u Dejtonskom sporazumu organizacija bezbednosti, uključujući tu i vojsku, pripada entitetima, dodaje on.

„Član srpskog predsedništva Milorad Dodik u više navrata je zahtevao da se nadležnost bezbednosti vrati pod okrilje RS, pokušavajući da to nametne kao temu za razgovor u Sarajevu i među predstavnicima međunarodne zajednice. Međutim, svaki put je ispalo da želi da ’militarizuje RS‘“, objašnjava Ćeranić.

Disciplinovanje RS

Oba naša sagovornika veruju da se teoretski vojska BiH posmatra kao zajednička vojska, ali da je to u praksi zapravo vojska Federacije. Vrlo je moguće, dodaje Popović, da ovi borbeni iznenadni pokloni imaju za cilj disciplinovanje RS.

„To je negativan pokušaj Amerike i NATO-a da se na neki način pokažu zubi Republici Srpskoj. Nije ovo neka velika i mnogo opasna donacija, ali jeste aktivnost koja nije u skladu sa mirovnom politikom“, njegov je zaključak.

Posle ove donacije bosanska vojska će imati ukupno 12 helikoptera, a dalja nabavka će se finansirati iz odbrambenog budžeta BiH uz američku podršku.

Maksimalna nosivost ovih američkih helikoptera je 13 ljudi ili 2.210 kilograma tereta, mada može da ponese do 2.268 kilograma tereta. Maksimalna brzina krstarenja je 196 kilometra na čas, a dolet 455 mm.

(Brankica Ristić, Sputnjik)