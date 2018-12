Amerika više ne može da nas bombarduje jer je Rusija ustala (video)

U emisiji „Od četvrtka do četvrtka“ sa profesorom političkih nauka dr Draganom Simeunovićem analizirali smo najavu povlačenja američke vojske iz Sirije, šta znače pisma koje je američki predsednik uputio srpskom i kosovskom predsedniku kao i da li Beograd ulazi u novu fazu pregovora sa Prištinom.

Simeunović odluku Donalda Trampa da povuče snage iz Sirije posmatra u svetlu kampanje za još jedan predsednički mandat. Kao pokušaj da prikaže uspeh SAD u borbi protiv terorizma, da pokaže kako povlači američku decu, ali istovremeno pravi dobru trgovinu sa okolnim zemljama, pre svega sa Turskom.

Što se tiče poraza terorizma, Simeunović kaže da je zapravo najbitniji trenutak za Siriju bio onaj kada se u tu akciju uključila Rusija.

„Amerikancima je do tog trenutka cilj bio samo da sruše Bašara el Asada, kao ruskog saveznika, pa su i sve snage koje su bile upotrebljive na terenu, kao što je bio i DAEŠ, gledali da ne unište. Smatram, ipak, da je uništena paradržava, ali da nisu iskorenjeni svi teroristi. Najveći pobednik sukoba u Siriji je svakako sirijski narod, ali i Rusija koja je uspela da održi državni poredak u Damasku“, rekao je Simeunović.

Kada se govori o američkom angažovanju u Evropi, Simeunović kaže da ne može da se ne spomene pismo koje je Tramp uputio Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju povodom nastavka pregovora. On i taj njegov potez vidi u svetlu skupljanja poena za predsedničku trku, tim pre što se Evropa sa kojom on ima neraščišćene račune pokazuje kao nedovoljno sposobna i efikasna.

„Što se SAD više žuri, naša šansa je veća. Amerika može da računa na pritiske na Srbiju, ali ne može više da nas bombarduje u prvom redu, jer se Rusija podigla i Vladimir Putin to ne bi dozvolio“, kaže profesor Simeunović.

On ocenjuje da američki izbor Tačija za glavnu figuru u Prištini dokazuje da je on i dosad bio američki čovek, za razliku od Ramuša Haradinaja, koji važi za nemačkog štićenika. Za nas to, dodaje naš sagovornik, nimalo nije srećno rešenje, jer je njegov plan zamena teritorija, odnosno pripajanje juga Srbije. Amerika i Tramp, prema mišljenju Simeunovića, povlače jedan jako opasan potez, a to je internacionalizacija — izlaženje iz evropskih okvira.

„Mi smo udarili u sve evropske zidove i nismo našli rešenje. Evropa je nedovoljno autoritativna u očima Albanaca da reši taj problem. Brisel je trebalo da uvede sankcije Prištini zbog nepoštovanja međunarodnih propisa, ništa nije uradio i sada su SAD videle svoju šansu. Srbija treba da insistira na tome da se u ceo problem uključe Rusija i Kina, koje imaju razumevanje za naš stav. Ako svi računaju da je Rusija naš saveznik, onda mi tako treba i da se ponašamo“, kaže profesor Simeunović. On naglašava, međutim, da zvanična Moskva ništa neće preduzeti sve dok ne dobije zahtev srpskih vlasti, to je pasivna ofanziva.

„Naše rukovodstvo shvata da od Rusije ne možemo da očekujemo veliku ekonomsku pomoć, jer je i dalje pod sankcijama, ali bismo mogli da računamo na vojnu pomoć. Veće prisustvo Rusije na ovim prostorima bi obeshrabrilo Albance da se ponašaju ovako arogantno kao što to rade danas“, rekao je profesor dr Dragan Simeunović.

Iz Prištine smo mogli da čujemo prethodnih dana da ne žele novi dijalog uz rusko već samo američko prisustvo, a naš sagovornik ocenjuje da bi bilo pogubno da o Kosovu odlučuju samo predstavnici Vašingtona.

„Putin pokušava da obnovi carsku Rusiju, koja je bila veoma moćna i zbog uticaja koji je imala na Balkanu, i to druga strana zna. Jak uticaj na ovim prostorima se uvek ostvarivao preko Srbije“, rekao je Simeunović.

(Sputnjik)