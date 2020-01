Amerikanci zacrtali rok posle kog bi Kosovo moglo da ostane na cedilu

Ukoliko Priština ne promeni stav i ne posluša savet Vašingtona da ukine takse od sto odsto na promet robe uvedene Srbiji i BiH, Amerika će da izađe iz pregovaračkog procesa. U tom slučaju, takozvano „nezavisno Kosovo“ bi moglo da ostane na cedilu, bez podrške SAD.

Specijalni izaslanik predsednika SAD za pregovore Beograda i Prištine Ričard Grenel pokušao je da obe strane privoli da se primaknu pregovaračkom stolu, tako što će privremene institucije Kosova ukinuti takse, a Beograd prekinuti kampanju za povlačenje priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova u svetu.

Kosovo može da ostane bez podrške Amerike

Sagovornici Sputnjika saglasni su u tome da Amerika ima, za razliku od EU, mnogo veći uticaj na predstavnike privremenih institucija Prištine, ali da zaista može da se desi da Amerika, ukoliko Kosovo ne bude „poslušno“, izađe iz celog procesa.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, kaže da su Albanci svesni da ne smeju da ostanu bez podrške Amerike.

„Upravo ta zavisnost od američke podrške daje najveću i moć i uticaj Americi da usmerava događaje na Kosovu. Zato je autoritet Trampa i njegove administracije toliko i bitan Prištini. Ovoga puta već imamo kritičnu situaciju u procesu razgovora između Beograda i Prištine, jer na Kosovu treba da se formira nova vlada (privremenih institucija), koja će morati da u vrhu agende svojih prioriteta ima ukidanje taksi. Američka administracija uvidela je da je sada presudan trenutak da jasno stave do znanja onima koji će voditi (privremene) kosovske institucije — šta od njih očekuju“, ističe Drecun.

SAD zna da Srbija iza sebe ima Ruse i Kineze

On napominje i da je Grenelu prvobitni zadatak bio da Kosovo i Beograd dovede do nekog „preimenovanog“ dijaloga u kratkom roku, zbog predsedničkih izbora u Americi, a da sve bude usmereno na ekonomsku saradnju Beograd i Prištine. To se, samo delom, realizovalo otvaranjem avio-linije i planovima za oživljavanje železničkog saobraćaja na istoj relaciji.

Politikolog Dragomir Anđelković podseća da je Amerika postavila rokove za obe strane za rešenje ovog problema, pa prema tome ostaje otvoreno pitanje da li će, ako oni budu probijeni, neko snositi sankcije za to.

„Kosovo, pre svega, nije država, već protektorat, gde Vašington ima zadnju reč. Ako Vašington zaista želi da se angažuje, oni lako mogu kosovske Albance da privole razumu i da ih nateraju da ukinu takse i da nastave pregovore. U krajnjoj liniji, Amerikanci, ako hoće, mogu da se izbore za neki aranžman koji bi podrazumevao i podelu Kosova. Drugo je pitanje da li oni to hoće i da li im to odgovara“, objašnjava Anđelković.

Po njegovim rečima — Amerika nije promenila stav od ranije, ali je svesna da Srbija sada nije usamljena u svetu, i da, koliko god je Vašington pritiska, ima veći manevarski prostor od Prištine zbog podrške moćnih zemalja.

Amerika je pomalo nervozna

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca, kaže:

„Sve što se godinama dešava na Kosovu, dešava se zahvaljujući Americi. Vašington preko Kosova želi da ima primat na Zapadnom Balkanu. Ne mislim da je kosovska vlada samostalno uvela takse Srbiji, a Grenel je taj koji je mogao, da je hteo, da dođe u Beograd i obelodani da je Priština ukinula takse. Meni sada sve ovo deluje kao da Amerikanci žele da ucene Srbiju time da ne nastavlja diplomatsku ofanzivu za povlačenja priznanja Kosova. U neku ruku, čini mi se da taj srpski uspeh pomalo i nervira Ameriku“.

Beriša, ali i ostali sagovornici, smatraju da će pritisak i na Beograd i na Prištinu biti veći, kako se budu bližili američki predsednički izbori. Zato što Tramp želi da pokaže da je Amerika dominantna sila i u ovom delu sveta.

