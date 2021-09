AMSS: Povoljni uslovi u saobraćaju, danas počinje biciklistička trka kroz Srbiju

Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali je oprez neophodan u zonama radova koji su u toku na brojnim deonicama gde su na snazi izmene u režimu saobraćaja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Medjunarodna biciklistička trka kroz Srbiju počinje danas u Požarevcu, a trasom dugom 156 kilometara, do cilja u Mionici, proći će 120 takmičara, podsetio je AMSS.

Druga etapa biće vožena sutra od Mionice do Čačka, zatim će takmičenje biti nastavljeno u subotu od Čačka do Prijepolja, a poslednja, četvrta etapa duga 146 kilometara biće vožena u nedelju od manastira Mileševa do Čačka.

Vozače koji putuju van granica Srbije na graničnim prelazima ne očekuju zadržavanja, dok kamioni, prema izveštaju AMSS-a jutros od 6.00, na Horgošu čekaju na izlaz iz zemlje sat i po, na Kelebiji i Batrovcima četiri sata, a na Šidu dva sata.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.