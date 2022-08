Analitičar: Pad crnogorske vlade ne mora nužno da utiče na odnose sa Beogradom

Politikolog Cvijetin Milivojević ocenio je danas da pad vlade Dritana Abazovića u Crnoj Gori ne mora nužno da ima uticaj na odnose Beograda i Podgorice.

Milivojević je agenciji Beta rekao da stranka Demokratska Crna Gora i njen predsednik Aleksa Bečić, koji su učestvovali u izglasavanju nepoverenja Abazovićevoj vladi, nemaju loš kontakt sa Beogradom.

Dodao je da Demokratska partija socijalista (DPS) Crne Gore Mila Djukanovića ne može da formira novu vladu jer nema većinu u parlamentu, ali da bi mogla da bude u njoj, i da bi to moglo da dovede do problema u odnosima Srbije i Crne Gore.

„Ja pretpostavljam da će ona većina koja je dobila izbore pre dve godine na neki način to sprečavati do novih izbora. A jedino bi vlada sa DPS unutra bila vlada koja bi vrlo verovatno mogla da stvara neku vrstu ‘kratkog spoja’ na relaciji Beograda i Podgorice, zbog ličnih odnosa nekadašnjih prijatelja, (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića i Djukanovića“, naveo je Milivojević.

Milivojević je kazao i da budući odnosi Beograda i Podgorice nisu tako urgentno pitanje u ovom trenutku, već da je mnogo važnije kakvi će oni biti posle izbora, kojih, kako je naveo, u Crnoj Gori mora biti.

On je rekao da vlada Dritana Abazovića formalno jeste pala, ali da je ona još u tehničkom mandatu, i dodao da sada postoje četiri opcije, među kojima su skori izbori, vanredni parlamentarni izbori na proleće, formiranje nove vlade koja će upravljati zemljom do izbora, i mogućnost da Abazovićeva vlada nastavi da radi u tehničkom mandatu do novih izbora.

Viši naučni saradnik Instituta za društvene nauke u Beogradu Predrag Milidrag izjavio je da se Crna Gora „uči demokratiji, smenjivosti vlasti i potrebi da se pregovara i dogovara“.

Milidrag je agenciji Beta rekao da je Crna Gora „regionalno gledano, još jedna neuralgična tačka na Balkanu, pošto država s nestabilnom vladom nije stabilna država“.

„Vladajuća i nacionalistička ‘elita’ u Srbiji i dalje ne može da preboli ‘gubitak’ Crne Gore, tako da mi se čini da će biti nastavljena politika potpomaganja destabilizacije svake vlasti u Crnoj Gori koja po vidjenju zvaničnog Beograda nije ‘prosrpska'“, dodao je Milidrag.

(Beta)

