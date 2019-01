Analitičar: U kakvoj su vezi takse i vanredni izbori u Srbiji

Politički analitičar Cvijetin Milivojević izjavio je danas da ne vidi zbog čega bi ukidanje taksi koje su uvele prištinske vlasti bilo u nekoj vezi sa eventualnim raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji i ocenio da predsednik Aleksandar Vučić prvo treba javnosti da saopšti svoj plan za Kosovo, pa tek onda da organizuje novo glasanje kako bi video šta gradjani misle o tome.

„Održavanje vanrednih izbora jedino treba da bude vezano sa odgovorom na pitanje hoće li Vučić obelodaniti taj svoj nevidjeni plan ili neće. Ako zaista namerava da ga obelodani, onda će izbora biti i to pre nego ga objavi“, rekao je Milivojević agenciji Beta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas je bitno da medjunarodna zajednica i Evropa saopšte da li će uskoro biti ukinute kosovske takse na robu iz Srbije, odnosno da li će biti nastavljen dijalog, kako bi znao da li da se organizuju vanredni izbori ili ne.

„Ako nema dijaloga, nema smetnji da idemo na izbore. Zato je bitno da znamo žele li oni razgovore… Mislim da je važno da vodimo računa o državnim interesima. I zato hoćemo odgovor od Evropljana i Prištine. Ako neće da bude ukidanja taksi, onda da pružimo šansu i Haradinajevoj ideji da me skinu sa vlasti. A to se radi na izborima“, rekao je Vučić.

On je dodao da je spreman da sasluša sve tvrdnje o tome da birački spisak ne valja i da se sve eventualne nepravilnosti isprave.

Milivojević je naveo da javnost naslućuje da Vučićev plan predvidja razgraničenje i neku razmenu teritorija, ali da ga Vučić drži u tajnosti jer veruje da to ne bi zadovoljilo ni njegove birače i najveći broj gradjana Srbije.

„To ne bi zadovoljilo ni Rusiju, jer je poruka koju je ruski predsednik Vladimir Putin juče saopštio više nego jasna. Oni se zalažu za Rezoluciju 1244… S obzirom da Vučićev nevidjeni plan nije na fonu ni onoga što žele birači u Srbiji ni onoga što je rekao Putin, onda bi bila velika avantura da prvo obelodani svoj plan, jer bi onda loše prošao. On bi, i pod ovim nedemokratskim uslovima pobedio, ali ne bi dobio onoliko koliko on želi. A to da li ima veze sa taksama, pa naravno da nema veze“, rekao je Milivojević.

Govoreći o tome da li opozicija treba da izadje na izbore ako ne dodje do promene izbornih uslova, Milivojević je rekao da treba da izadje samo ako ima suicidne namere.

„Ako opozicija ima suicidne namere, onda neka masovno izadje. Ako izadje pod ovakvim uslovima, a Vučić se pritom ne izjasni o svom planu za Kosovo, provešće se kao bosi po trnju. Jedino rešenje je aktivni bojkot, dok se ne izbore za iole normalne uslove, makar kao na izborima 2012. godine“, rekao je on.

Komentarišući izjavu Vučića da je spreman da omogući da se isprave eventualne nepravilnosti u biračkom spisku, Milivojević je rekao da je to samo jedna od stvari koje treba da se isprave.

„Opozicija nema pristup nijednom mediju sa nacionalnim uticajem i na takvim medijima ne može da kaže bilo šta. Ona se u takvim medijima pominje samo u negativnom kontekstu. Kao lopovska, kriminalna, ženomrzačka… Mislim da bi aktivni bojkot najvećeg dela opozicije bio pozitivan pritisak na Vučića da konačno shvati da je završena priča u kojoj se on takmiči sam sa sobom. Kao Kim Džong Un kojem je cilj da nadmaši Kim Džong Ila a njemu njegovog oca“, rekao je Milivojević.

(Beta)