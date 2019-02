Analitičar: Vučićeva najava kampanje po Srbiji klasična vrsta igrokaza za plebs

Politički analitičar Cvijetin Milivojević ocenio je danas da je najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će obići više od 100 opština u Srbiji kako bi od gradjana čuo čime su nezadovoljni, „klasična vrsta igrokaza za plebs“.

Komentarišući Vučićevu najavu da će od četvrtka krenuti u terensku kampanju „Budućnost Srbije“, tokom koje će gradjanima predstaviti šta je sve dobro uradjeno i šta planira da radi u budućnosti, Milivojević je za agenciju Beta rekao da je ta vrsta kampanje „priča koju su sve vlasti već imale“.

„Kampanja budućnost Srbije je nešto što smo već videli. Zoran Djindjić je to radio nakon jedne godine vlasti, svestan činjenice da nije imao podršku u biračkom telu. On je bio premijer koga gradjani nisu voleli koliko danas vole Vučića, tako su govorili rejtinzi i izborni rezultati, pa je imao potrebu da na neki način proveri kako to izgleda na terenu posle godinu dana vlasti“, ocenio je Milivojević.

Po njegovim rečima, Vučić ni u sinoćnjem gostovanju na televiziji Hepi nije odgovorio na pitanja koja, kako je ocenio, interesuju gradjane, „od toga kad će biti ukinute carine, ne takse kako ih nazivaju u deminutivu, koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, kako napreduje istraga o ubistvu Olivera Ivanovića, kako će Srbija reagovati na činjenicu da je kosovska vlada usvojila novi statut Trepče kojim je taj kombinat makar papirološki i formalno otet od Srbije“.

„Kada kao predsednik Republike nemate odgovor na ta pitanja, onda se bavite istragom ko je nosio vešala ili maketu vešala, ko je kome pretio na društvenim mrežema, kao da stotine hiljada ljudi svakog dana ne prete jedni drugima. To su besmislice i pokušaj da se pobegne od suštine problema. To je Vučićeva kampanja svih ovih sedam i po godina, pokušaj da se nikad ne odgovori na suštinsko pitanje“, ocenio je analitičar.

Milivojević je rekao i da bi voleo da Vučić „posle sedam i po godina vlasti, odgovori šta je njegov plan za Kosovo“.

„Kada su naprednjaci preuzimali vlast 2012. godine, obećavali su da će poništiti sve sporazume koje je, kako su tada govorili, ‘žuta klika’ potpisala, a tiču se predaje suvereniteta Srbije na Kosovu. Zanima me šta je SNS kao vladajuća stranka poništila od tih sporazuma, zanima me otkud pravo predsedniku Srbije da kaže da je taj svoj ‘nevidjeni’ plan za Kosovo pokazao Hašimu Tačiju i Federiki Mogerini, ali se za sedam i po godina nije udostojio da ga pokaže sopstvenim gradjanima“, kazao je Milivojević.

Navodeći da u Ustavu piše da je suverenitet Srbije nedeljiv, Milivojević je kazao da „niko, pa ni predsednik Republike, nema pravo ni da raspravlja o mogućnosti da se odrekne dela teritorije“, već to, kako je rekao, mogu samo gradjani na referendumu.

„Vučić pregovara o razgraničenju, a Ustav govori o Srbiji od Horgoša do Dragaša, odnosno da je Kosovo deo Srbije. Ili neka promeni Ustav, ako ima snagu za to pošto prethodno mora na referendum, ili neka se ne bavi time jer je apsolutno antiustavno“, naveo je Milivojević.

On je ocenio da „ništa od onoga što Vučić priča nisu ingerencije predsednika Republike“ i dodao da su teme kojima se predsednik Srbije bavi, „teme za ministre, predsednika Vlade, a vrlo često i za gradonačelnike“.

„Vučić možda ima ingerencije kao predsednik SNS, ali predsednik države ne može istovremeno biti i predsednik stranke, to zakon ne dozvoljava. On je, ne predložio, nego naterao Tomislava Nikolića da se onog trenutka kad je izabran za predsednika Srbije, povuče sa mesta predsednika SNS i faktički izruči gotovu stranku Vučiću u ruke. On ne vodi politiku države, to treba da radi Vlada Srbije, ali Vlada ovde ne vlada. Vučić nije ni ministar spoljnih ni ministar unutrašnjih poslova ili pravde, ali on ovde sudi, presudjuje, optužuje, on je predsednik Ustavnog suda, tumači Ustav kako mu odgovara“, kazao je Milivojević.

