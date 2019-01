Analitičari: Trifunović je politička nagazna mina

Sergej Trifunović, novoizabrani predsednik Pokreta slobodnih građana, izvesno je da će ovom pokretu dati veću vidljivost u javnom životu, odnosno da će eventualno sprečiti dalji sunovrat rejtinga organizacije na čijem čelu je do pre mesec dana bio Saša Janković… ali njegovo ponašanje, u političkom i organizacionom smislu, potpuno je nepredvidljivo, saglasni su sagovornici Danasa – istraživači javnog mnjenja i politički analitičari.

U tom kontekstu, oni ne mogu da odrede i predvide šta, kao posledica ulaska jednog od organizatora sve masovnijih protesta protiv režima Aleksandra Vučića, sledi na opozicionoj sceni u Srbiji, promenom i ulaskom poznatog glumca na političku scenu. Da li će angažman Trifunovića kao lidera jedne političke organizacije uticati na rejting druge, opozicione kolone, koju predvodi Dragan Đilas, u koaliciji sa liderom Dveri, Boškom Obradovićem, ili pak Vukom Jeremićem, predsednikom Narodne stranke, s obzirom na, takođe, politički okvir i retoriku koju ima Sergej Trifunović, u kojem izražava veću sličnost sa gore navedenim političkim subjektima iz opozicije nego sa politikom koju je poslednjih meseci definisao pokret na čijem je čelu bio Saša Janković. O tome smo razgovarali sa Bojanom Klačarom, istraživačem CeSida i političkim analitičarem Bobanom Stojanovićem.

Podsetimo, članovi Pokreta slobodnih građana izabrali su, proteklog vikenda, na sednici pokreta glumca Sergeja Trifunovića za novog lidera. Trifunović je sa 60 odsto osvojenih glasova na izbornoj skupštini, koja je trajala skoro šest sati, pobedio protivkandidata pravnika Aleksandra Olenika.

Većina članova Predsedništva PSG daje ostavke

U prvom obraćanju medijima, nakon izbora, Trifunović je izjavio da će lično raditi na ujedinjenju opozicije, da PSG neće tehnički ući u Savez za Srbiju, ali da će nastaviti saradnju sa svim opozicionim blokovima u zemlji. „Čeka nas dosta posla, dosta vraćanja ljudi koji su otišli, priključivanje novih ljudi, jer sve počiva na ljudima, kadrovska politika pod broj jedan. Vrlo je bitno u ovoj atmosferi mraka, straha i bezumlja, osvestiti ljude i vratiti im dostojanstvo da oni zaista jesu slobodni građani, pripadali oni ovom pokretu ili ne“, rekao je Trifunović.

On je kazao da o saradnji već razgovara sa kraljevačkim Lokalnim frontom, čiji su članovi nedavno pešačili od Kraljeva do Beograda, kako bi učestvovali na protestu povodom godišnjice ubistva lidera GI SDP Olivera Ivanovića. „Treba stvarati lokalne odbore po Srbiji i ne samo to, čak iako nisu lokalni odbori PSG treba pospešivati stvaranje lokalnih frontova. Ja ne znam šta fali čoveku u Smederevskoj Palanci, to mora da mi nacrta neko iz Smederevske Palanke“, kazao je Trifunović.

– Najpošteniji odgovor bio bi da je nemoguće predvideti šta će se sada dogoditi kako sa PSG, tako i sa opozicionom političkom scenom. Sergej Trifunović je velika nepoznanica za nas koji računamo i predviđamo događaje. Dakle, nemoguće je predvideti šta će da radi. Izvesno je da će zbog svoje popularnosti izvan politike, zaustaviti pad rejtinga PSG, ali da li će ga i povećati, to jeste pitanje. Jer, mnogo je nepoznatih u igri da bismo to mogli da procenimo – kaže Bojan Klačar.

Može da dođe do stabilizacije i rasta, bar kratkoročno gledano, u svakom slučaju, ističe Klačar za naš list.

On dodaje da ne vidi prostor u kojem bi Sergej Trifunović mogao da utiče na pad rejtinga Saveza za Srbiju, druge opozicione kolone, ističući da Trifunović i Đilas neće imati sukoba, poput onih koje je bivši lider PSG imao sa bivšim gradonačelnikom Beograda.

– Tu neće biti problema sa Đilasom. Trifunović će se verovatno i dalje baviti ključnim opozicionim aktivnostima, odnosno i dalje će biti jedan od ključnih ljudi na protestima. Uostalom između njih dvojice postoji nejednaka moć, jer Đilas ne samo da je na čelu saveza koji ima mnogo veći rejting, već ta politička grupacija ima i mnogo više novca i resursa.

PSG je u tom smislu na nivou siromašne nevladine organizacije. Izvesno je, takođe, da će Trifunović sada pokušati da povrati glasače koji su se razočarali u Sašu Jankovića i njegove političke sledbenike nakon dosta solidnog rezultata na predsedničkim izborima, 2017. godine. Ono što je izvesno, Jankovićev PSG na nekim sledećim izborima ne bi prešao cenzus. Sa Trifunovićem to neće biti slučaj – ističe Klačar za Danas.

Kratkoročni rast sasvim sigurno čeka PSG, smatra Klačar, zaključujući da je Trifunović „politička nagazna mina“, jer ne postoje načini da se predvide njegovi potezi.

PSG je toliko pao, kada je reč o rejtingu, da nije teško odgovoriti na pitanje da li će njihov novi lider uticati na povećanje ili dalji pad ove političke organizacije u biračkom telu.

PSG će sada imati tu privilegiju da će biti bolja slušanost politike koju zastupaju, jer će ih predstavljati Sergej Trifunović. Međutim, način na koji Sergej Trifunović komunicira sa biračkim telom i načelno javnim ličnostima, nije ono što je opšte prihvaćeno i podržano, jer njegovi nastupi često prelaze granicu dobrog ukusa. Možda PSG čeka ista sudbina sa Trifunovićem na čelu, ali izvesno je da bi pokret potpuno nestao da je kojim slučajem pobedio njegov protivkandidat, javnosti potpuno nepoznata ličnost – ističe za Danas Boban Stojanović.

On dodaje da mu se čini da će Trifunović u politici i dalje biti onaj koji će se ponašati i davati izjave u svoje ime, preko tvitera.

