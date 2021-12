Analitičari: Vlada Kosova želi da ZSO formira na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova

Analitičari procesa dijaloga Beograda i Prištine ocenili su danas da se kategorično odbijanje Vlade Kosova o osnivanju bilo kakve jednoetničke asocijacije vidi kao način da se dodje do primene odluke Ustavnog suda o sporazumu o formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO).

Prema njihovim rečima, iako je pojačan medjunarodni pritisak na implementaciju Briselskog sporazuma, od Vlade se traži više strategije i diplomatije u pogledu odbijanja ZSO sa izvršnim ovlašćenjima.

Analitičar Gazmir Racije za prištinsku agenciju KosovaPres rekao je da „ZSO treba osnovati, ali da ne treba dozvoliti izvršna ovlašćenja“.

On je ocenio da svaki novi dokument koji bude usvojen za formiranje ZSO treba da prodje ocenu ustavnosti pred Ustavnim sudom.

Raci, koji je bio deo ekipe bivšeg šefa pregovaračke grupe Edite Tahiri, kazao je da su se medjunarodna zajednica, pa i Srbija, složile oko toga.

„ZSO treba da se formira na osnovu odluke Ustavnog suda i ne treba da ima ovlašćenja izvan Ustava Kosova. Medjunarodna zajednica, EU i SAD su se u sporazumu iz 2015. složile da svaku novu odluku ili novi dokument koji se odnosi na ZSO treba da oceni Ustavni sud“, kazao je Raci.

Kategorično odbijanje Kurtijeve vlade za formiranje ZSO Raci vidi više kao „metod za podizanje nivoa zahteva kako bi se došlo do njenog formiranja shodno odluci Ustavnog suda“.

„To su metode koje naša nova Vlada koristi za pregovaračkim stolom, podižući nivo najviših zahteva kako bi došla na poziciju mišljenja Ustavnog suda“, dodao je Raci.

Profesor medjunarodnih odnosa Dritero Arifi ocenio je da je politički pritisak medjunarodne zajednice na Kosovo značajno povećan, ali da bi stav izvršne vlasti trebalo da bude više strateški i diplomatski u odnosu na ZSO.

„Može se reći da ima prostora za diskusiju o ZSO, ali to treba malo drugačije politički preformulisati, jer je to medjunarodni ugovor i mi imamo obavezu da ga sprovodimo. Ali treba da budemo agilniji po tom pitanju i da kažemo da primena asocijacije može da stupi na snagu tek kada nas Srbija prizna. Mi to prihvatamo tako, ali u drugim oblicima. Moramo biti više diplomatski po ovom pitanju da bismo se oslobodili pritiska i prebacili ga na drugu stranu“, rekao je Arifi.

Poštovanje briselskih sporazuma stalno traži Evropska unija, a to je zatražio i predsednik Slovenije Borut Pahor tokom poslednje posete Kosovu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.