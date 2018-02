Antić: Iznenadjen sam Josipovićevim pokušajem relativizacije holokausta

Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić izjavio je danas da je iznenadjen pokušajem bivšeg hrvatskog predsednika Iva Josipovića da holokaust relativizuje ocenom da je govor šefa srpske diplomatije na izložbi o Jasenovcu bio „suptilno huškački“.

U reakciji na autorski tekst Josipovića, Antić je rekao da „njegov poprilično nespretni napad na Ivicu Dačića predstavlja upravo činjenicu da je i on sam upao u zamku relativizacije holokausta“.

Josipović je za Glas Amerike naveo da zabrinjava „ustašofilija“ u Hrvatskoj, ali i da motivi šefa srpske diplomatije Ivice Dačića u kritici Hrvatske u UN „nisu bili časni, ni korektni“, već je njegov govor na otvaranju izložbe bio „suptilno huškački“.

Antić je za agenciju Beta rekao da „Ivici Dačiću nešto tako spočitavati, zaista nema nikakve logike“, jer je „upravno on čovek koji je skinuo Nedićevu sliku iz Nemanjine 11“ gde je zgrada Vlade Srbije.

On je dodao da se i u Srbiji kao okupiranoj zemlji tokom Drugog svetskog rata desio zločin protiv Jevreja, Srba i Roma, a da je u Hrvatskoj bila potpuno drugačija situacija, jer je „Jasenovac pre svega bio mesto gde su predstavnici Nezavisne države Hrvatske… činili takve zločine“.

Josipović je povodom polemike Beograda i Zagreba oko izložbe „Jasenovac – pravo na nezaborav“ u sedištu UN, rekao da je to nastavak „rata drugim sredstvima“ Srbije i Hrvatske, i da je „upravo ono što bi predsednici trebalo da prekinu“.

„Dan kada se sećamo holokausta, treba da bude pre svega prilika za pogled u vlastito dvorište i vlastite grehe. Dačić zaboravlja da je i u Srbiji bilo holokausta, da je od oko 17.500 Jevreja u Srbiji pod marionetskom vlašću Nedićeva Srbija pobila njih oko 15.000. Zaboravlja da su Jevreji i u Srbiji nosili žute trake i da je već 1942. konstatovano da je Srbija ‘Judenfrei zemlja'“, napisao je Josipović.

Antić je rekao da je neprijatno iznenadjen Josipovićevim pokušajem da se relativizuju zločini „prebacivanjem loptice u dvorište Srbije“ i dodao da se Srbija s velikim pijetom seća svih žrtava holokausta „za razliku od Hrvatske koja očigledno i ovakvim izjavama vrši konstantnu relativizaciju svega onoga što se desilo u Hrvatskoj i Jasenovcu“.

„U Srbiji nema relativizacije toga, a podsećanje na žrtve Jasenovca je bila naša i humana ali i civilizacijska obaveza. U Jasenovcu su nastradale desetine i stotine hiljade Srba, Jevreja i Roma i ja ne vidim bilo kakvu mogućnost da se podsećanje na to naziva suptilno huškačkim“, rekao je srpski ministar.

Na pitanje da li očekuje da poseta predsednika Srbije doprinese smanjenju tenzija, Antić je rekao da je Srbija okrenuta budućnosti i da „duboko veruje“ da će poseta Aleksandra Vučiča Zagrebu pre svega biti u funkciji pomirenja.

„Moramo da gledamo svi zajedno napred, moramo da budemo okrenuti ka budućnosti, i upravo iz tog razloga meni ovakve izjave bivšeg hrvatskog predsednika nisu jasne. Srbija je podsetila na žrtve u Jasenovcu. To je naše civilizacijsko pravo. Ne vidim zašto to njima smeta, ne vidim gde su se oni prepoznali u svemu tome i ne vidim zašto u Hrvatskoj to predstavlja toliku tenziju“, rekao je on.

(Beta)