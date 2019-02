AP: Braća Trifunović zauzela glavno mesto u demonstracijama protiv populističkog lidera Vučića

Agencija Asošiejted pres posvetila je poduži tekst srpskim glumcima koji su politički angažovani, braći Sergeju i Branislavu Trifunoviću, u kojem navodi da su se njih dvojica osetili primoranim da zauzmu glavno mesto na demonstracijama protiv autokratskog predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Dva brata su medju vodećim javnim ličnostima na demonstracijama protiv populističkog lidera Aleksandra Vučića. Oni šetaju sa masama i govore na skupovima“, navodi AP.

Njih dvojica nisu mogli da se isključe iz borbe za demokratiju u Srbiji, navodi AP, jer veruju da svako treba da doprinese koliko može.

„Ne možemo sedeti skrštenih ruku i čekati da mesija padne s neba i reši naše probleme“, citira AP reči Sergeja Trifunovića.

Agencija prenosi njihov stav da žele da se povuku iz politike kada Srbija postane istinska demokratija s vladavinom prava.

„Borim se za Srbiju bez autokratije, i kada to bude postignuto, reći ću zbogom, dodjite da me gledate u pozorištu. Ali neću odustati. Ići ću do kraja. To uvek činim“, navodi AP Sergejeve reči.

Agencija citira i mladjeg Trifunovića, Branislava, koji kaže da su protesti „poslednja šansa“ da se Srbija izvuče „sa ivice ambisa“.

„Zaista nam ovo nije bilo potrebno, Sergeju i meni. Mogli smo da nastavimo da živimo svoje komforne živote i da se zabavljamo. Ali mene sve to povredjuje, sve te laži i manipulacija, sva ta kradja, korupcija. Sve je to uvreda za zdrav razum“, prenosi AP reči Branislava Trifunovića.

Agencija navodi da u Vučiću, nekadašnjem ekstremnom nacionalisti, mnogi vide opasnost po teško osvojenu demokratiju u Srbiji.

„Demonstranti optužuju predsednika da podstiče oštre podele dok uvodi striktnu kontrolu nad vodećim medijima, bezbednosnim sistemom i drugim stubovima moći“, navodi AP.

Agencija dodaje da ne deluje kako su protesti vidno uzdrmali Vučićevu poziciju, ali da neki analitičari primećuju promene u političkoj atmosferi za koje veruju da ulivaju nadu da su promene moguće.

(Beta)