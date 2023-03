Arsić (NS Bujanovac): Vučić ne ispunjava obećanja

Predsednik bujanovačkog odbora Narodne stranke Saša Arsić ocenio je da su stanovnici Pčinjskog okruga od predsednika Srbije Aleksandra Vučića ponovo dobili samo obećanja koja on neće ispuniti.

„Predsednik je obećao kako će Bujanovačka banja biti prioritet i da će stići investitor, ali je zaboravio da je pre četri godine obećao pokretanje ‘Gumoplastike’ i ‘Jugokopove’ klanice. Valjda je hteo da kaže kako će Banju najbrže prodati, a posle u svom maniru optužiti prethodnu vlast za rasprodaju države“, naveo je Arsić.

On je za portal Bujanovačke, povodom posete predsednika Vučića Bujanovcu u subotu 11. marta, rekao da su građani Pčinjskog okruga imali priliku da čuju od Vučića „plejadu obećanja koje on uporno iznosi poslednjih 12 godina, a nikako da ispuni bar mali deo njih“.

„Građani u Trgovištu su imali priliku da čuju od predsednika kako će ove godine završiti put do Bosilegrada koji bi spojio te dve opštine, ali je zaboravio da je isto obećanje dao i 2019. godine i rekao da će isti put biti završen do kraja te godine“, naveo je on.

Po njegovim rečima, Vučić je „briljirao“ i u Surdulici s domaćinom Novicom Tončevim, jer se tamo raspravljalo šta može da se proda i eventualno da se ubaci ‘Milenijum tim’ da kupi državnu svojinu, da mu država posle da 10 puta više kroz bespovratna sredstva.

Dodao je da su na mitingu u Vranju, mahom Nišlije i Leskovčani mogli da slušaju predsednika kako gradi, dovodi investiture, kako smo najjači u ekonomiji, „ali bilo je dovoljno da samo stanete pored autobusa ‘Niš ekspresa’ i da čujete kako se ljudi žale na bajate sendviče i kako im neće produžiti ugovor ako ne pođu na miting“.

„On dođe i ode, a mi dragi sugrađani ostadosmo ovde da uživamo u blagostanju koje nam predsednik ostavi svojim obećanjima. Tako do sledeće posete ako je bude“, zaključio je Arsić.

(Beta)

