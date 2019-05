Askold Kurov: Ruski sistem danas liči na onaj iz vremena Hladnog rata

NOVI SAD, 25. maja 2019. (Beta) – Ruski reditelj Askold Kurov izjavio je da se ruski sistem nije mnogo promenio od hladnoratovskog perioda i vremena Sovjetskog Saveza.

“Ukoliko se u obzir uzmu tehnologije i recepti provodjenja kontrole, uključujući mučenje, ruski sistem se nije mnogo promenio od hladnoratovskog perioda”, rekao je Kurov za Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE, www.voice.org.rs).

Prema njegovim rečima, od 2014. godine, propaganda se na televiziju vraća i jezikom u stilu sovjetske propagande.

“To je niz lažnih vesti koje su tako dobro pripremljene da mogu da razumem ljude koji poveruju u to. Teško mi je da, kada putujem u Evropu, objasnim mami da ću biti dobro, budući da ona na televiziji gleda kako talas sirijskih izbeglica ruši sve pred sobom u Evropi dok se Evropa pretvara u gej sodomu u kojoj su javne kuće za decu”, naveo je Askold Kurov.

Dodao je da se kao simbol lažnih vesti mogu označiti izveštaji iz Donbasa, u kojima žene u Ukrajini plaču dok govore kako su Ukrajinci razapeli dečaka kako bi došli do njegovog oca koji je na ratištu.

“Prikazana je slika raspetog dečaka koja nije ni proverena a ostala je ljudima u glavi“, naveo je Kurov.

Prema njegovim rečima, najveći deo ruskog društva čine ljudi koji veruju u propagandu jer imaju, “veoma duboko u krvi”, strah od autoriteta koji im ne dozvoljava da budu hrabri nego ih čini spremnim da budu žrtve.

“Drugi deo društva je nova generacija koja želi promene. Dve godine ranije, veoma mladi ljudi – srednjoškolci i studenti – došli su da protestuju. Bilo je to iznenadjenje i za vlasti i za starije generacije. Javnost se čudila otkud toliko mladih ljudi koji žele promjene. Uz svu propagandu i represije, još uvijek postoje ljudi koji žele slobodno da žive i da se izražavaju. Imajući to u vidu, ne bih rekao da ovaj režim može opstati još dugo“, ocenio je Kurov.

Na pitanje da li oseća strah Kurov je odgovario: „Osećam strah, naravno. No, to je osećaj koji ti postane toliko poznat i svakodnevan – poput stvarnosti – da jednog dana samo postaneš umoran od bivanja uplašenim sve vreme. To je poput ruskog ruleta. Nikad ne znate hoćete li biti na meti ili ne. Sistem tako funkcioniše. Žele da budete u strahu jer ne znate zbog kojih pravila, kako i kada možete biti na meti“.

Četiri godine nakon presude ukrajinskom reditelju Olegu Sentsovu u Rusiji, na festivalu dokumentarnog filma Beldocs u Beogradu nedavno je prikazan film “Ruska država protiv Olega Sentsova“, reditelja Askolda Kurova.

