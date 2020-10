Bajden najavljuje promenu pristupa Amerike u vezi sa Kosovom

Kandidat za predsednika SAD Džo Bajden izjavio je da će preokrenuti, kako je naveo, „neuravnoteženi pristup“ administracije američkog predsednika Donalda Trampa prema Srbiji i tzv. Kosovu, obnavljajući, prema njegovoj oceni, „pravdu i jednakost u odnosima“.

Excellent statement by Biden:

‘Reverse the Trump Administration’s imbalanced approach toward Kosova and Serbia, restoring fairness and equity in the relationships and working toward greater cooperation.’ https://t.co/KquzHCYv56

— Reuf Bajrović (@ReufBajrovic) October 17, 2020