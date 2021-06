Bakić: Izbori za savete mesnih zajednica u Novom Sadu pokazali da SNS želi potpunu kontrolu

Sociolog Jovo Bakić ocenio je da je Srpska napredna stranka (SNS) na izborima za savete mesnih zajednica, održanim u nedelju u Novom Sadu, pokazala da „svake izbore smatra pitanjem života i smrti“, odnosno da žele da zadrže potpunu kontrolu.

„Naprednjaci se plaše da, ako negde izgube kontrolu, to će početi da se širi i na druga mesta. To ne odgovara njihovoj jednostranačkoj viziji politike. Mi danas gledamo fasadni višestranački sistem, sa jednom dominantnom strankom i on je u suštini autoritaran. Ta pretenzija SNS za apsolutnom vlašću je u funkciji prikrivanja kriminalnih veza koje se vide i kroz prisustvo Zvonka Veselinovića, a poznato je da on deluje u Vojvodini, i gotovo po pravilu u sudejstvu sa bratom predsednika SNS, koji formalno nema nikakvu funkciju u stranci“, rekao je Bakić za izdanje list Danas od utorka.

Prema njegovim rečima, pritisci o kojima su svedočili aktivisti pojave su koje pokazuju „potpuno normalno stanje u političkom životu“, a naglasio je da bi trebalo da bude ohrabrujuće to što su se pojavili nezavisni kandidati spremni da uzmu učešća u radu mesnih zajednica.

Kako list piše, na izborima za savete mesnih zajednica u Novom Sadu, Srpska napredna stranka je pobedila u 39 od 42 mesne zajednice u kojima su se održavali izbori, dok su nezavisni kandidati uspeli da osvoje većinu u centralnim mesnim zajednicama „Liman 1“, „Liman 3“ i „Ivo Andrić“.

(Beta)

